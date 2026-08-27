نمایشگاه صنایع‌دستی «ربیع‌الاول»، به مناسبت ماه «ربیع‌الاول» و همزمان با هفته دولت در مجتمع تجاری الغدیر شهر قم گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  نمایشگاه صنایع‌دستی «ربیع‌الاول»، به مناسبت ماه رحمت و برکت «ربیع‌الاول» و همزمان با هفته دولت با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، معصومه ظهیری مدیر امور فرهنگی زائرین استانداری قم، هنرمندان انجمن کارگری و جمعی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در مجتمع تجاری الغدیر شهر قم افتتاح شد.
 
این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان، ترویج صنایع‌دستی بومی و فراهم‌کردن فضایی خانوادگی و فرهنگی برای شهروندان، در خیابان آیت‌الله مرعشی نجفی (ارم)، جنب بازار شمسه، طبقه نخست مجتمع تجاری الغدیر برای بازدید عموم بر پا شده است.
 
این نمایشگاه با همکاری انجمن صنفی زیورآلات سنتی و صنایع‌دستی استان قم و هیأت مدیره مجتمع تجاری الغدیر راه‌اندازی شده است و در آن، آثار و تولیدات هنرمندان در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی عرضه می‌شود.

گلیم‌بافی، سفالگری، مرواریدبافی، رودوزی‌های الحاقی، فرش، چرم، تذهیب، مینیاتور، هنر‌های چوبی، شیشه‌گری و زیورآلات سنتی از جمله رشته‌های حاضر در نمایشگاه مذکور هستند. همچنین غرفه‌هایی برای عرضه غذا‌های سنتی و دارو‌های گیاهی در نظر گرفته شده است.
 
در کنار بخش‌های صنایع‌دستی و عرضه محصولات، برنامه‌های متنوع و متعددی برای کودکان و خانواده‌ها شامل عروسک‌گردانی، نقاشی کودکان، اجرای گروه سرود نوجوانان و بازی و سرگرمی برگزار می‌شود. برپایی کارگاه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری نیز از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است. اعضای هنرمند انجمن توسعه زندگی بومی شوکا، نماینده استانی شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان و عضو اتحادیه خانه کارگر قم نیز در نمایشگاه مذکور حضور فعال دارند. 

در پایان مراسم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم از آثار هنرمندان انگشترساز در مجتمع تجاری الغدیر بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو با آنان، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل این هنرمندان قرار گرفت.

نمایشگاه «ربیع‌الاول» از چهارم تا هشتم شهریورماه جاری، از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در مجتمع تجاری الغدیر پذیرای زائران، شهروندان، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر‌های سنتی و صنایع‌دستی است.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم

برچسب ها: صنایع دستی قم ، نمایشگاه صنایع دستی
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