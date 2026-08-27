باشگاه خبرنگاران جوان - فریبا محمدیان در جمع ملیپوشان کاراته بانوان اظهار داشت: تکتک شما جزو بچههای برگزیده کاراته هستید و خوشحالم که امروز در جمع شما حضور دارم. آمدهام از شما انرژی بگیرم و واقعاً از دیدن این تمرین لذت بردم؛ بهخصوص از نوع تمرین و اینکه تا لحظات پایانی، همانند ابتدای تمرین با انگیزه و جدیت کار کردید و اجازه ندادید خستگی بر عملکردتان تأثیر بگذارد.
وی افزود: شما ورزشکاران نخبه، در آستانه حضور در یک رویداد معتبر و بزرگ هستید و خودتان باید این اراده و انگیزه را در وجودتان تقویت کنید. در این مدت مربیان شما نیز تلاش کردهاند، حریفان را دنبال کردهاند و شرایط را برای حضور هرچه بهتر شما در این میدان فراهم کردهاند.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: اگر در مسیر دستیابی به اهداف، خدایی نکرده دچار ناراحتی یا آزردگی شدید، اطمینان داشته باشید که خداوند نیز به شما کمک خواهد کرد. بهخصوص دو دختر عزیزمان که قرار است به نمایندگی از شما در میدان بزرگ و معتبر بازیهای آسیایی حضور پیدا کنند. پرچمی که تکتک شما در این تمرینات به دست آنها میدهید، باید در ناگویا به اهتزاز درآید و من مطمئنم اتفاقهای خوبی برای شما و کاراته ایران رقم خواهد خورد.
محمدیان با اشاره به تیمهای کاتا نیز گفت: بچههای کاتا را هم حتماً خواهم دید. میدانم که آنها نیز انرژی مثبت خود را به شما میدهند و شما هم همین انرژی را به آنها منتقل میکنید.
وی خطاب به ملیپوشان تأکید کرد: یک سفارش برای تکتک شما دارم؛ بازیهای آسیایی آخرین مسابقهای نیست که در آن حضور پیدا میکنید و آخرین باری نیست که نمایندهای از کاراته ایران را به یک میدان بزرگ میفرستید. مطمئن باشید در مسابقات معتبر دیگری نیز حضور خواهید داشت و آنجا هم میتوانید بدرخشید؛ بنابراین سبک زندگی حرفهای را که در این مدت برای خودتان طراحی و برنامهریزی کردهاید، رها نکنید.
وی ادامه داد: گاهی اوقات حریفانی را میبینید که در تمرین مقابل شما قرار میگیرند. آنها نیز برای رسیدن به پیروزی، از سبک و سیاق زندگی و تمرین حرفهای خود دست نمیکشند. شما هم باید به مسیر خودتان پایبند باشید. هر کدام از شما در مقاطعی به موفقیتهایی رسیدهاید؛ برگردید و ببینید در زندگی حرفهای و شخصی خود چه اتفاقهایی رقم زدهاید. ببینید کجاها از استراحت و تفریح خود زدهاید و کجاها فقط و فقط انرژی گذاشتهاید تا مهارتتان را افزایش دهید. هر جا این موارد را درست انجام دادهاید، موفق شدهاید؛ چه در مسابقات انتخابی داخل کشور و چه در رقابتهایی که به عنوان نماینده ایران در خارج از کشور حضور داشتهاید.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت بالای کاراته ایران گفت: بازیکنان برجسته زیادی در این جمع میبینم که بارها مدالهای ارزشمند کسب کردهاند. چه شماهایی که امروز اینجا هستید و چه کسانی که در دورههای قبلی در جمع تیم ملی حضور داشتهاند و برای ایران مدالآوری کردهاند. در کنار شما مربیانی قرار دارند که خودشان زمانی در میدان مسابقه حضور داشته و مدال کسب کردهاند و امروز در عرصه مربیگری به شما کمک میکنند. همه این ظرفیتها در کنار هم قرار گرفته و شما عصاره این جریان هستید.
محمدیان خاطرنشان کرد: امیدوارم اتفاقهایی که برای ورزش زنان ایران رقم میخورد، توسط شما تلألوی بیشتری داشته باشد. من با خانم پورزمانی صحبت میکردم و میگفتم حتی رنگ مدالها هم در همین تمرینات مشخص است و به نظر میرسد بچهها میتوانند خوشرنگترین مدالها را کسب کنند.
وی افزود: خدا را شکر شما در برههای از زمان برای رسیدن به هدف تلاش میکنید که دولت چهاردهم بیشترین توجه را به ورزش و بهطور خاص ورزش بانوان داشته است. وزیر ورزش و جوانان نیز در همه حوزهها بر عدالتمحوری تأکید دارد و در بخش بانوان معتقد است این عدالت باید به سمتی حرکت کند که فاصله تاریخی ایجادشده میان موفقیتهای زنان و مردان در ورزش، به نفع بانوان تغییر کند.
محمدیان ادامه داد: به همین علت، برای بازیهای آسیایی ناگویا پاداشی که برای مدالها در نظر گرفته شده، در بخش بانوان نیز نشاندهنده همین نگاه است و برای مدال طلای دختران، یک میلیارد تومان بیشتر از پسران در نظر گرفته شده است؛ بنابراین بدانید که مدال طلا اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه در تاریخ ثبت میشود و میتواند رنگ و جایگاه ورزش کشور را تغییر دهد.
وی گفت: در کنار این موضوع، بدانید که چقدر شما ارزشمند هستید. وزیر ورزش و جوانان در تمام این رویدادها، دختران ورزشکار را ویژه میبیند و بارها در جلسات تأکید کردهاند که مدالهای دختران و پسران برای من بسیار ارزشمند است، اما مدالهای دختران ارزش ویژهای دارد.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: ببینید چقدر چشمها منتظر موفقیت شماست و چقدر مردم از خداوند میخواهند به شما انرژی مثبت بدهد. دو دختر عزیزمان که قرار است در ناگویا به میدان بروند، باید بدانند امانت بسیار خاص و ارزشمندی به آنها سپرده شده است و در این مسیر برای همه مردم ایران و بهطور خاص جامعه کاراته بسیار عزیز هستند.
محمدیان در پایان با تمجید از روحیه ملیپوشان در تمرین گفت: از دیدن شما بسیار خوشحال شدم و خوشحالم که این تمرین بانشاط و پر از شور و شوق را از همه شما دیدم. اگر نمیدانستم چه کسانی قرار است به ناگویا بروند، با توجه به اینکه همه شما با انگیزه و همتراز با یکدیگر مبارزه میکردید، نمیتوانستم تشخیص دهم. من این جنگندگی شما را تحسین میکنم و برای فدراسیون کاراته آینده بسیار روشنی میبینم. امیدوارم این آینده روشن برای همه شما با موفقیت و برکت همراه باشد.