پسروی دریای خزر ۱۰۰۰ هکتار به اراضی ساحلی مازندران افزود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری از افزایش حدود هزار هکتاری زمینهای ساحلی استان به دنیال پسروی چند سال اخیر دریای خزر خبر داد.
او با اشاره به آثار پسروی دریای خزر گفت: سالهای اخیر با کاهش تراز آب دریای خزر، بخشهایی از بستر و اراضی ساحلی از آب خارج شده و در مجموع حدود هزار هکتار به ساحل استان افزوده شده است.
باقری افزود: این زمین ها، نقشهبرداری شده و فرآیندهای قانونی و ثبتی برای صدور سند به نام دولت در حال پیگیری است تا وضعیت مالکیت و حدود این عرصهها به شکل رسمی مشخص شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری با تأکید بر اینکه این زمینها قابل واگذاری نیستند، گفت: این عرصهها تا زمان تعیین تکلیف قانونی و ثبتی، باید در وضعیت عمومی باقی بمانند و هیچگونه واگذاری یا ایجاد حق جدید نسبت به آنها قابل پذیرش نیست.
او همچنین بر ضرورت مدیریت یکپارچه زمینهای ساحلی تأکید کرد و افزود: با توجه به تغییرات تراز آب خزر و احتمال تداوم جابهجایی مرز خشکی و دریا، پایش مستمر این عرصهها و بهروزرسانی اطلاعات نقشهای و ثبتی آنها ضروری است.
پسروی آب دریای خزر در سالهای اخیر موجب نمایان شدن بخشهایی از بستر دریا در سواحل شمالی کشور شده و موضوع حفاظت، تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرف این زمینها را به یکی از مسائل مهم مدیریت سواحل تبدیل کرده است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران