باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، بهویژه شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به تلاشگران این عرصه تبریک گفت و اظهار داشت: خبرنگاران با انگیزه، پشتکار و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه، نقشی کلیدی در پویایی جامعه و امیدآفرینی ایفا میکنند. در عصر انفجار اطلاعات، رسانهها بازوی توانمند آگاهیبخشی و توسعه منافع ملی هستند و انتقال اقدامات انجامشده به مردم، موجب تقویت روحیه و امید در جامعه میشود.
اشتغال ۳۶ درصد از کارمندان دولت استان در آموزش و پرورش
وی با اشاره به وسعت و اهمیت این دستگاه حاکمیتی افزود: آموزش و پرورش بزرگترین مجموعه اجرایی استان است، بهطوری که ۳۶ درصد از کل کارمندان دولت در استان البرز در این نهاد خدمت میکنند. در حال حاضر ۲۷ هزار و ۳۵۰ فرهنگی شاغل، قریب به ۴۰ هزار بازنشسته و بیش از ۱۵ هزار معلم در مدارس غیردولتی و ۱۱ هزار نفر در آموزشگاهها مشغول به فعالیت هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز تأکید کرد: برای سال تحصیلی جدید، پیشبینی حضور ۵۳۵ هزار دانشآموز در مدارس استان البرز شده است؛ بنابراین با احتساب خانوادههای این دانشآموزان، آموزش و پرورش بهطور مستقیم با بیش از دوسوم جمعیت استان در ارتباط است که این امر همراهی و حمایت همهجانبه تمامی دستگاههای اجرایی را میطلبد.
گامهای بلند نهضت مدرسهسازی و عبور از سرانه بحرانی فضا
وی با تشریح وضعیت زیرساختهای آموزشی در استان تصریح کرد: با وجود اینکه نرخ بالای مهاجرت به البرز همواره چالشی جدی در حوزه سرانه فضا بوده است، اما با پیگیریهای ویژه استاندار البرز و تلاشهای ادارهکل نوسازی مدارس، توانستیم از وضعیت قرمز و بحرانی (سرانه زیر ۳ مترمربع) عبور کنیم و هماکنون سرانه فضای آموزشی استان به ۳.۶۷ مترمربع رسیده و میانگین تراکم کلاسها به حدود ۳۱ نفر کاهش یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز افزود: در قالب «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی»، تاکنون ۵۷ پروژه به بهرهبرداری رسیده است و ۱۶ پروژه آموزشی و ورزشی دیگر نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی و در سفر قریبالوقوع رئیسجمهور افتتاح خواهد شد؛ مابقی پروژهها نیز تا دهه فجر و پایان سال به چرخه خدمترسانی وارد میشوند.
وی همچنین از سنددار شدن ۱۰۰ درصدی املاک و فضاهای متعلق به آموزش و پرورش استان در سامانه سابا (سامانه املاک و اراضی) خبر داد و آن را گامی مهم در تثبیت و ساماندهی اموال دولتی دانست.
درخشش دانشآموزان البرزی در المپیادها و راهاندازی کارگروه هوش مصنوعی
وی با اشاره به دستاوردهای علمی و آموزشی دانشآموزان و فرهنگیان البرز بیان کرد: البرز در حوزه سوادآموزی برای دو سال پیاپی رتبه اول کشور را کسب کرده است. همچنین دانشآموزان استان موفق به کسب مدالهای جهانی در رشتههای زیستشناسی، ریاضی و جغرافیا شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: با برنامهریزیهای انجامشده و ایجاد انگیزه در مدارس، مشارکت دانشآموزان در جشنوارههای علمی مانند جابربنحیان و خوارزمی رشد چشمگیری داشته است؛ بهطوری که صدها هزار دانشآموز به این عرصه ورود کردهاند. همچنین بهمنظور همگامی با فناوریهای نوین، «کارگروه توسعه هوش مصنوعی» زیر نظر معاونت متوسطه و با مشارکت تمامی معاونتها در استان تشکیل شده است تا زمینه هدایت و توانمندسازی دانشآموزان در حوزه فناوریهای لبه دانش فراهم شود.
مشارکت ۲۵ دستگاه اجرایی در طرح ملی «نماد» برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تربیت تمامساحتی تأکید کرد و گفت: حوزه پرورشی و تربیتبدنی مکمل آموزش است. اگر دانشآموز از دوره ابتدایی مهارتهای زندگی، حل مسئله، مسئولیتپذیری، احترام به قانون و حفظ محیط زیست را فرا نگیرد، در آینده جامعه دچار چالش خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی، بهویژه مخاطرات فضای مجازی، «طرح ملی نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) با همکاری و همافزایی ۲۵ دستگاه اجرایی استان در حال اجراست تا با ارتقای تابآوری و آگاهیبخشی به خانوادهها و دانشآموزان، محیطی امن و بالنده برای آیندهسازان کشور رقم بخورد.