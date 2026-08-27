رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز از برگزاری مرحله دوم بیست و یکمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حجت‌الاسلام اسدی در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز اظهار کرد: مرحله دوم این آزمون روز جمعه ششم شهریورماه به صورت متمرکز در کشور برگزار می‌شود و استان البرز نیز در این مرحله میزبان حافظان قرآن کریم خواهد بود.

وی به مجری سیمای البرز افزود: این آزمون از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر در ۲ حوزه آزمون در شهرهای کرج و فردیس برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: بیست و یکمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در رشته‌های حفظ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء قرآن کریم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اسدی با تبریک هفته وحدت و هفته دولت، بر اهمیت برگزاری این آزمون در راستای ارزیابی سطح علمی و تخصصی حافظان قرآن کریم تأکید کرد و برپایی این دوره از مسابقات را یکی از برنامه‌های موثر فرهنگی‌ قرآنی خواند.

برچسب ها: قرآن کریم ، حافظان قرآن کریم
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