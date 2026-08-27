باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - رقابتهای بینالمللی کاراته ترکیش اوپن از ۲۸ مرداد تا اول شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر استانبول ترکیه و با حضور پرشور کاراتهکاهایی از ۲۲ کشور جهان برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، کاروان کاراته جمهوری اسلامی ایران با ۳۲ ورزشکار به این آوردگاه اعزام شد که «کیانا فتحی هفشجانی»، تنها نماینده شایسته استان چهارمحال و بختیاری در بخش کومیته انفرادی رده سنی جوانان (وزن منفی ۵۳ کیلوگرم) به مصاف رقبای قدرتمند خارجی خود رفت.
این شیردختر کاراتهکای استان با غلبه بر حریفان سرسخت و ارائه مبارزاتی مقتدرانه، توانست به دیدار پایانی راه یافته و با شایستگی مدال ارزشمند نقره و جایگاه نایبقهرمانی این دوره از مسابقات را برای کشورمان و جامعه ورزش استان به ارمغان آورد.
هدایت فنی و مربیگری کیانا فتحی در این رویداد بینالمللی بر عهده «استاد غزل شریفی» بود که نقش بسزایی در کسب این موفقیت بر سکوی بینالمللی داشت.