فرمانده سپاه نینوا گفت: شهدا نرفتند بلکه به مقصد رسیدند؛ مقصدی که از ابتدای زندگی، پدران و مادران شهدا با تربیت اسلامی، پرورش روحی و معنوی فرزندان خود زمینه رسیدن آنان به این جایگاه را فراهم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -فرمانده سپاه نینوا در مراسم دومین سالگرد پدر شهیدان اراز محمد و عبدالرحمان حبیبلی در شهرستان آق‌قلا با اشاره به جایگاه والای شهدا افزود: شهدا در یک تعبیر از میان ما رفتند تا انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز کشور در امنیت کامل باشند و دشمنان نتوانند چشم طمع به این سرزمین داشته باشند.

وی افزود: در تعبیر دیگر شهدا نرفتند بلکه به مقصد رسیدند؛ مقصدی که از ابتدای زندگی، پدران و مادران شهدا با تربیت اسلامی و پرورش روحی و معنوی فرزندان خود زمینه رسیدن آنان به این جایگاه را فراهم کردند.

سردار حسینی ادامه داد: همه ما که از کاروان شهدا جا مانده‌ایم امروز به جایگاه آنان غبطه می‌خوریم و آرزو داریم همچون شهدا زندگی کنیم و در مسیر آنان گام برداریم؛ چراکه فضای شهادت و مجاهدت، یک فضای آرمانی است که همه مسلمانان و مجاهدان به آن عشق می‌ورزند.

وی با اشاره به نقش خانواده شهدا در تربیت نسل مؤمن و مجاهد گفت: این روحیه مجاهدت در بستر تربیت شکل می‌گیرد و پدران و مادران شهدا نقش اساسی در این مسیر دارند. امروز نیز برکت خون شهدا برای ملت ایران، امنیت و اقتدار به ارمغان آورده است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر اینکه خون شهدای اهل سنت و اهل تشیع در دفاع از ایران اسلامی درهم آمیخته است، گفت: خون پاک شهدای شیعه و سنی بر خاک ایران ریخته شده و همین ایثار و فداکاری یکی از پایه‌های امنیت و اقتدار کشور است.

سردار حسینی وحدت و انسجام را از مهم‌ترین پایه‌های امنیت کشور دانست و خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام همه‌جانبه نیاز داریم و باید مراقب توطئه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف و دو قطبی‌سازی باشیم.

فرمانده سپاه نینوا در پایان گفت: شهدا درس ایستادگی، مقاومت و پیروزی را به نسل‌های امروز و آینده آموخته‌اند و این ملت نشان داده است که با تکیه بر وحدت، انسجام و فرهنگ ایثار و شهادت در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهد کرد.