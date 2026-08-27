باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - صباح النعمان، سخنگوی نظامی عراق، روز چهارشنبه اعلام کرد که خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق سرعت گرفته و انتظار میرود تا ۳۰ سپتامبر تکمیل شود.
به گزارش خبرگزاری عراق (INA)، النعمان در گفتوگو با شبکه العراقیه گفت که این خروج مستقیماً با دفتر علی الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، هماهنگ شده و طبق جدول زمانی توافقشده در حال انجام است.
وی گفت که نیروهای آلمانی اخیراً خروج خود را از اربیل در شمال عراق تکمیل کردند. این نیروها بخشی از ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا بودند که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با گروه تروریستی داعش تشکیل شد.
نیروهای آلمانی از سال ۲۰۱۵ در اربیل مستقر بودند و وظیفه آنها آموزش نیروهای عراقی و پیشمرگه، همکاری در برنامههای تسلیحاتی و انجام شناسایی هوایی بود. خروج آنها روز چهارشنبه تکمیل شد.
النعمان افزود که این عقبنشینی مستقیماً با دفتر نخستوزیر هماهنگ شده است که بر جابجایی نیروها و تجهیزات در حال خروج از طریق زمین و هوا نظارت دارد.
وی گفت که تأسیسات پیشین نیروهای آلمانی در فرودگاه اربیل به مدیریت فرودگاه واگذار خواهد شد و سایر پایگاههای نظامی نیز به نیروهای پیشمرگه منتقل میشوند.
النعمان اعلام کرد که این تحویل، پس از انتقال سایر پایگاههای سابق ائتلاف از جمله عینالاسد و بلد به وزارت دفاع عراق، پس از پایان مأموریت ائتلاف در آن مناطق، انجام میشود.
عراق در ماه ژانویه اعلام کرده بود که فاز اول برنامه پایان مأموریت ائتلاف را پس از خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی عینالاسد در استان الانبار در غرب عراق و تحویل آن به نیروهای عراقی، تکمیل کرده است.
فاز دوم و نهایی که تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت، آغاز شده و شامل پشتیبانی از عملیات ضد داعش در سوریه از پایگاه اربیل میشود.
النعمان گفت که نخستوزیر همچنین دستور تشکیل کمیتهای را برای تعیین ماهیت روابط عراق با کشورهای عضو ائتلاف پس از ۳۰ سپتامبر صادر کرده است.
وی گفت که همکاریهای آینده بر ادامه هماهنگی، به ویژه تبادل اطلاعات و همکاری در برنامههای تسلیحاتی، متمرکز خواهد بود.
برنامه پایان مأموریت ائتلاف برگرفته از توافقی است که بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند. این توافق خواستار انتقال تدریجی از مأموریت نظامی ائتلاف به روابط امنیتی دوجانبه با کشورهای عضو است و این روند باید در سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان برسد.
النعمان گفت که نیروهای در حال خروج، رویههای امنیتی را رعایت کرده و هماهنگی مستمری را برای تأمین امنیت مسیرها و مقاصد خود حفظ میکنند و جابجاییها با تأییدات رسمی انجام شده و گزارشهای روزانه به فرمانده کل نیروهای مسلح ارائه میشود.
ائتلاف به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تشکیل شد که در آن زمان بخشهای وسیعی از عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. عراق در دسامبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که تمام خاک خود را از اشغال داعش آزاد کرده است، اگرچه این گروه تروریستی به انجام حملات پراکنده ادامه داده است.
منبع: آناتولی