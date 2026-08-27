تیم بانوان قصرفیروزه با درخشش در مسابقات جام زنبق، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و کانون البرز و اسنوا به ترتیب نایب‌قهرمان و سوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان این مسابقات، قصرفیروزه در جایگاه نخست ایستاد، کانون چوگان البرز به مقام نایب‌قهرمانی رسید و اسنوا نیز عنوان سومی را به خود اختصاص داد.

قهرمانی قصرفیروزه در هفته هفتم، بار دیگر جایگاه این تیم باسابقه را در سطح اول چوگان کشور به نمایش گذاشت؛ موفقیتی که همزمان با تحولات و برنامه‌های جدید در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصرفیروزه) رقم خورده است.

پس از بهره‌برداری و مدیریت مجموعه توسط فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران، روند احیا، بهسازی و استانداردسازی زیرساخت‌های این مجموعه تاریخی با جدیت دنبال شده و در کنار آن، رونق فعالیت‌های ورزشی و برگزاری منظم مسابقات، زمینه را برای بازگشت قصرفیروزه به روز‌های اوج فراهم کرده است.

قهرمانی تیم بانوان قصرفیروزه در «جام زنبق» را می‌توان یکی از نخستین نشانه‌های این بازگشت قدرتمند دانست؛ بازگشتی که در ادامه مسیر احیای یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین مجموعه‌های چوگان و سوارکاری کشور، چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی ورزش چوگان ایران قرار داده است.

گفتنی است زوس به مالکیت کانون چوگان البرز و مهرناز غیاثوند از تیم قصرفیروزه بعنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند.

برچسب ها: چوکا ، بازی چوگان
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