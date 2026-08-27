اپیزود «در آسمان» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به کارگردانی محسن بهاری، امشب پنجم شهریورماه پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اپیزود «در آسمان» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به کارگردانی محسن بهاری، امشب پنجم شهریورماه پخش می‌شود و داستان دلاوری خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش را در روز‌های جنگ رمضان روایت می‌کند.

این اپیزود با تمرکز بر رشادت‌ها و دلاوری‌های خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش، بخشی از حماسه این نیرو و نقش آنان در دفاع از آسمان ایران را به تصویر می‌کشد.

محسن قصابیان، علیرضا جلالی‌تبار، رضا مسعودی، محمدرسول صفری، وندا جعفری، مهدی حیدری، نسیم داداشی و روحیه محمودی از بازیگران این اپیزود هستند. 

«در آسمان» با روایت داستانی از ایثار و شجاعت خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش، مخاطبان را به روز‌های پرالتهاب جنگ رمضان می‌برد و گوشه‌ای از حماسه مردانی را روایت می‌کند که برای دفاع از ایران به آسمان رفتند.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفا و محمد جواد موحد تولید شده است.

برچسب ها: جنگ رمضان ، خلبان
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