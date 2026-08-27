فیلم سینمایی «سیگنال» محصول ۲۰۲۴، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۵ شهریور ماه از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلم‌های جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «سیگنال» به کارگردانی سباستین هیگر، مهمان مخاطبان خواهد بود. این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خانم فضانوردی به طرز عجیبی در طی ماموریتش گم می‌شود و خانواده اش شروع به تحقیق درباره ماجرا می‌کنند؛ اما با کشف اطلاعات بیشتر، خطر به آن‌ها و مردم زمین نزدیک‌تر می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان پیری بامایستر، فلورین دیوید فیتز، کاترینا شوتلر، هادی خان جان پور و شبا چاد‌ها را نام برد.

فیلم سینمایی «سیگنال» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد. همچنین نابینایان عزیز می‌توانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.

گفتنی است، بازپخش «نفس بکش» جمعه ۶ شهریور ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

شبکه «نمایش» با هدف گسترش عدالت رسانه‌ای و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی برابر از تولیدات فرهنگی و هنری، تاکنون بیش از ۶۰ فیلم جدید را با اضافه کردن شرح صحنه و توضیحات صوتی برای مخاطبان نابینا و ناشنوا روی آنتن فرستاده است.