فیلم سینمایی «سیگنال» محصول ۲۰۲۴، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۵ شهریور ماه از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلم‌های جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «سیگنال» به کارگردانی سباستین هیگر، مهمان مخاطبان خواهد بود. این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خانم فضانوردی به طرز عجیبی در طی ماموریتش گم می‌شود و خانواده اش شروع به تحقیق درباره ماجرا می‌کنند؛ اما با کشف اطلاعات بیشتر، خطر به آن‌ها و مردم زمین نزدیک‌تر می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان پیری بامایستر، فلورین دیوید فیتز، کاترینا شوتلر، هادی خان جان پور و شبا چاد‌ها را نام برد.

فیلم سینمایی «سیگنال» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد. همچنین نابینایان عزیز می‌توانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.

گفتنی است، بازپخش «نفس بکش» جمعه ۶ شهریور ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

شبکه «نمایش» با هدف گسترش عدالت رسانه‌ای و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی برابر از تولیدات فرهنگی و هنری، تاکنون بیش از ۶۰ فیلم جدید را با اضافه کردن شرح صحنه و توضیحات صوتی برای مخاطبان نابینا و ناشنوا روی آنتن فرستاده است.

برچسب ها: فیلم سینمایی ، شبکه نمایش
خبرهای مرتبط
پخش فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» از شبکه نمایش سیما
فیلم‌های سینمایی آخر هفته تلویزیون
«بچه‌زرنگ» به تلویزیون می‌آید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
جنگ، سیاه چاله هژمون آمریکا
ثبت‌نام پانزدهمین جشنواره ملی رضوی از ۸ شهریور آغاز می‌شود
قدردانی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از انعکاس ایستادگی ملت ایران در رسانه ملی
نقشه راه جنگ اقتصادی در ویژه برنامه «جریان اقتصاد» شبکه یک سیما
«سیگنال» آلمان در شبکه نمایش
حماسه نیروی هوایی ارتش امشب در «سرو، سپید، سرخ»