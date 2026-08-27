مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: چهار هزار واحد مسکونی در سطح روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با حمایت دولت چهادهم در مدت یاد شده ساخته و تکمیل شده که در حال واگذاری و تحویل به متقاضیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمود اکبری‌فضلی ضمن تشریح مهم‌ترین طرح ها و اقدامات شاخص این نهاد در دولت چهادهم بیان کرد: مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با تمام توان در سطح روستاها، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در حال خدمت‌رسانی و اجرای طرح های عمرانی و مسکن‌سازی است.

وی به روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و گفت: در حوزه طرح نهضت ملی مسکن که از طرح های اولویت‌دار و شاخص محول‌شده به بنیاد مسکن محسوب می شود حدود ۷۶۰ واحد مسکونی به مرحله تکمیل و افتتاح رسیده که تحویل متقاضیان خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان پیرامون اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران روستایی تصریح کرد: با هدف توسعه و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، عملیات بهسازی و اجرای طرح هادی در سطح ۴۰۰ روستای استان به سرانجام رسیده و این طرح ها به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی همچنین از صدور گسترده اسناد مالکیت خبر داد و بیان کرد: با همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان، حدود یازده هزار و ۵۰۰ جلد سند اماکن مسکونی در سطح روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر صادر شده که هم‌زمان با هفته دولت به مردم اهدا می‌شود.

برچسب ها: مسکن روستایی ، ساخت مسکن
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