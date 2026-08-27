وزیر اقتصاد و دارایی گفت:نیاز است بانک مسکن در راستای توسعه ابزار‌ها و بکارگیری روش‌های مختلف تامین مالی این بخش تلاش کند تا با جذب منابع بیشتر قدرت تسهیلات دهی بانک تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دکتر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و اعضای این مجمع برگزار شد و در این نشست پس از استماع گزارش حسابرس، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ این بانک تایید و به تصویب رسید.

 سید علی مدنی زاده در این جلسه با قدردانی از عملکرد بانک مسکن در طول یک سال گذشته گفت: در بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ اتفاقات خوب و فوق العاده ای در بخش‌های مختلف رقم خورده است که مهم ترین موفقیت بانک وصول مطالبات از بانک مرکزی بود که قابل تقدیر است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری مجمع بانک مسکن و تکالیف مطرح شده در مجمع افزود: تامین امنیت سایبری از جمله موارد مهمی است که باتوجه به شرایط و مخاطرات پیش آمده در سال جاری نیاز است به آن توجه شده و ساختارها در راستای امنیت سایبری و بر اساس شاخص های وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه اصلاح گردد.

اصلاح معماری زیرساخت های فناوری اطلاعات بر اساس دستور العمل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و حرکت به سمت دیجیتال بانکینگ از موارد مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن بود.

 مدنی زاده در ادامه سخنان خود گفت: باتوجه به اهمیت بخش مسکن در جامعه و نیاز هموطنان به این بخش، نیاز است بانک مسکن در راستای توسعه ابزارها و بکارگیری روش‌های مختلف تامین مالی این بخش تلاش کند تا با جذب منابع بیشتر قدرت تسهیلات دهی بانک تقویت شود.

در ابتدای این نشست علی خورسندیان مدیر عامل بانک مسکن گزارشی از عملکرد یکساله این بانک به اعضای حاضر در این نشست ارائه کرد.

همچنین گزارشی از عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بانک مسکن از جمله وضعیت نقدینگی، صورت‌های سود و زیان و شاخص های و نسبت های مالی از سوی عسکر پور رییس هیات مدیره بانک به مجمع ارائه شد.

در پایان نیز نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی بانک مسکن، گزارش خود را از عملکرد این بانک در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ به مجمع ارائه کرده و در نهایت با آرای اعضای مجمع صورت‌های مالی به تصویب رسید.

 

برچسب ها: مسکن ، بانک مسکن
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