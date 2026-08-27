همزمان با چهارمین روز هفته دولت عملیات اجرای شبکه فاضلاب در پنج کیلومتر از محدوده باباییان زاهدان با حضور دکتر روستا، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و شماری از مسئولان استانی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در این آیین گفت: این طرح با اعتباری بیش از ۷۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران اجرا می‌شود و یکی از طرح‌های مهم زیرساختی در محلات هدف بازآفرینی شهری زاهدان به شمار می‌رود.

مهدی پارسی اظهار کرد: زاهدان به عنوان نخستین شهر پایلوت کشور برای اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه شبکه فاضلاب در محلات هدف بازآفرینی شهری انتخاب شده است و آغاز عملیات این پروژه در محدوده باباییان، گام مهمی در مسیر رفع مشکلات اساسی زیرساختی این منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: اجرای شبکه فاضلاب در این محدوده حاصل پیگیری‌های مستمر و توجه به نیازهای واقعی شهروندان است و با حمایت وزارت راه و شهرسازی و تامین اعتبار از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های زیربنایی در محلات هدف بازآفرینی شهری، یکی از الزامات اصلی برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق است و اجرای شبکه فاضلاب می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زمینه دفع بهداشتی فاضلاب را برطرف کند.

پارسی گفت: این پروژه علاوه بر آثار مستقیم در بهبود وضعیت زیرساختی محدوده باباییان، از نظر زیست‌محیطی و بهداشتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و با کاهش مشکلات ناشی از دفع غیربهداشتی فاضلاب، زمینه ارتقای سلامت عمومی و بهبود شرایط زیست ساکنان را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: انتخاب زاهدان به عنوان شهر پایلوت اجرای این طرح فرصت ارزشمندی برای آزمودن یک الگوی موثر در حوزه بازآفرینی شهری و مدیریت پایدار فاضلاب است و نتایج اجرای آن می‌تواند در برنامه‌ریزی برای سایر شهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها تنها ایجاد یک شبکه زیرساختی نیست بلکه فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه پایدار شهری، ارتقای کیفیت محیط زندگی و توجه ویژه به محلاتی است که بیش از سایر نقاط نیازمند بهسازی و نوسازی زیرساخت‌ها هستند.

پارسی با بیان اینکه اجرای موفق این پروژه می‌تواند زاهدان را به الگویی برای سایر شهرهای کشور تبدیل کند، اظهار کرد: امید است با تداوم حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران، روند اجرای طرح‌های زیرساختی در محلات هدف شتاب بیشتری بگیرد و ثمرات آن در زندگی روزمره شهروندان به شکل ملموس نمایان شود.

منبع راه و شهرسازی استان