\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0636\u0645\u0646 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u06a9 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a\u060c \u0627\u0632 \u0632\u062d\u0645\u0627\u062a \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644 \u062f\u0648\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0622\u0646\u0627\u0646 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0648 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a \u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0648 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0646\u0638\u0631 \u0634\u062f.