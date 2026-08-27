باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر یکروزه خود به استان همدان اظهار کرد: همه نکاتی که نیازمند اصلاحات فوری در حوزه مسکن و راه بود، در بازدیدها و جلسات امروز مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شد.
وی افزود: موضوع مسکن صرفاً ساخت واحد مسکونی نیست و خدمات پشتیبان سکونت نیز باید در کنار آن شکل بگیرد و در این زمینه میتوان با جرئت گفت استان همدان یکی از استانهای پیشرو است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برگزاری هفتگی جلسات شورای مسکن توسط استاندار همدان موجب شده در بسیاری از سایتهای ساخت مسکن، زیرساختها حتی جلوتر از ساخت واحدها پیش برود که این موضوع قابل توجه است.
صادق با اشاره به تصمیمات اتخاذشده درباره پروژههای مسکن استان گفت: مقرر شد آوردهای که باید از صندوق مسکن تزریق شود، هرچه سریعتر تأمین شود تا مطالبات پیمانکاران نیز پرداخت شود.
وی همچنین از تعیین تکلیف دهکبندی واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: مقرر شد صورتجلسه دهکبندی واحدها هرچه سریعتر با سازمان ملی انجام شود تا بر اساس آن، وام دیگری به متقاضیان دهکهای یک تا چهار پرداخت شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بسیاری از این افراد آورده محدودی دارند و باید کمک کنیم مسکنی که به آنها تعلق گرفته، به دلیل ناتوانی در تأمین آورده به فرد دیگری واگذار نشود و سکونت آنها شکل بگیرد؛ این موضوع نیز تا پایان شهریور تعیین تکلیف خواهد شد.
صادق با اشاره به اجرای طرح تهاتر زمین با پیمانکاران در کشور گفت: با توجه به ویژگیهای خاص استان همدان، بهویژه شهر همدان، تهاتر زمین با پیمانکاران در این استان نیز انجام میشود تا بخشی از آورده مردم تأمین و امکان پرداخت اقساط بلندمدت فراهم شود.
وی در ادامه به طرح «سرپناه» در استان همدان اشاره کرد و افزود: این طرح با ابتکار استاندار همدان و با تأکید رئیسجمهور دنبال شده و هدف آن ایجاد سرپناه برای دهکهای پایین با مشارکت مردم است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیاری از اقداماتی که برای مردم انجام میشود، میتواند با کمک و مشارکت خود مردم شکل بگیرد و اتفاقی که در استان همدان در قالب طرح سرپناه رقم خورده، از این جهت اتفاق بزرگی است.
صادق همچنین بر ضرورت تأمین خدمات پشتیبان در پروژههای مسکن تأکید کرد و گفت: مدرسه، فضای سبز و مسجد از جمله خدماتی هستند که باید همزمان با تکمیل ساختمانها ایجاد شوند تا سکونت واقعی در این واحدها شکل بگیرد.
وی درباره مسائل مسکن در شهرهای دیگر استان نیز اظهار کرد: موضوعاتی در شهرهایی مانند کبودرآهنگ، ملایر و نهاوند داشتیم که مشکلات چندینساله بوده و با ابتکار استاندار همدان، بهویژه در موضوعات مالکیتی، تا حدودی حل شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: مواردی که نیازمند تصمیمگیری نهایی در وزارت راه و شهرسازی است، با اولویت انجام خواهد شد.
صادق در پایان با اشاره به ضرورت اولویتبندی پروژههای عمرانی استان گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، پروژههای زیادی برای تکمیل وجود دارد، اما این پروژهها نیز باید اولویتبندی شوند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اولویتبندی انجامشده با تدبیر استاندار همدان، مقرر است طی هفته آینده یا حداکثر یکی دو هفته آینده صورتجلسه نهایی با استان ابلاغ شود و بر اجرای آنچه ابلاغ میشود، پایبند خواهیم بود.