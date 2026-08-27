باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی در نشست مشترک شورای اداری و فعالان اقتصادی کرمان که در سالن اجتماعات استانداری کرمان برگزارشد، گفت: در دو سال گذشته به سمت صنایع جوارمعدنی و زنجیره ارزش در بخش معدن، تغییر رویکرد داشتیم.

وی افزود: درجنوب استان با فعال سازی معادن ذخایر تیتانیوم، مس، کروم و عناصر ارزشمندی که درموقع مناسب اطلاع رسانی می‌شود، رخ نمود.

وی بیان کرد: با جهش خوب در جذب سرمایه گذاری، بالای ۸۰ درصد سرمایه گذاری‌های خارجی در بخش صنعت ومعدن وارد شد.

طالبی گفت: در بخش انرژی‌های تجدید پذیر درحوزه صمت پروژه‌های خوبی در دست اجرا قرار دارد.

وی تاکیدکرد: با هدایت هزینه مسئولیت‌های اجتماعی به سمت مسائل عام المنفعه به ویژه در مناطق نزدیک معدن که با محرومیت‌هایی نیز رو‌به‌رو هستند، قصد داریم عدالت را در این بخش اجرایی کنیم.

وی تصریح کرد: ۴۰ درصد مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی کشور در کرمان در مدرسه سازی قرار است هزینه شود.

استاندار کرمان افزود: یکی از اتفاقات مورد انتظار ما افزایش اختیارات شورای معادن، باتوجه به نگاه مثبت شما به این حوزه بود.

وی بیان کرد:مسائل مرتبط با معادن استان را با توجه بیشتری مصوب کنید، و انتظار داریم در یکی دو هفته آتی ما میزبان اعضای شورای معادن کشور در کرمان باشیم.