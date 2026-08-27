کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به کاهش دما در روز‌های آینده، از وزش باد شدید و خیزش گردوغبار در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ریحان امیدی‌راد اظهار کرد: از امروز پنجشنبه تا دوشنبه هفته آینده، سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق استان شدید خواهد بود که این موضوع کاهش نسبی کیفیت هوا و دید افقی را به همراه دارد.

وی افزود: از فردا جمعه تا روز یکشنبه، رشد ابر در استان پیش‌بینی می‌شود که رگبار و رعدوبرق پراکنده را در نقاط مختلف کردستان به همراه خواهد داشت.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان گفت: میانگین دمای شبانه‌روزی استان طی سه روز آینده روندی کاهشی خواهد داشت و از گرمای هوا کاسته می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، کردستان ، گرد وغبار
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