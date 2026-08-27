مدیر کل شیلات گیلان به توسعه محوری در بخش پرورش انواع ماهیان در استان اشاره کردو گفت : در حال حاضر ۱۳مزرعه خاویاری در سواحل گیلان فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - علی‌اصغر داداش‌پور ، مدیر کل شیلات گیلان به ظرفیت بالای گیلان در پرورش ماهی اشاره و اظهار کرد : گیلان ظرفیت های بالای در تولید آبزی پروری دارد.

مدیر کل شیلات گیلان با بیان اینکه گیلان ۴۷پره صیادی و ۳۰شناور صید کیلکا دارد ، گفت : ۳۶هزار و ۶۰۰عضو تعاونی پره استان هستند.

وی با بیان اینکه گیلان ۶ هزار و ۲۰۰مزرعه آبزی پروری در استان فعال است ، تصریح کرد : از این مجموع ۵هزار و ۲۰۰مزرعه گرم آبی است، ۱۰درصد تولیدات شیلاتی گیلان صید دریایی و ۹۰درصد از آبزی پروری است.

دادش پور به برنامه های توسعه محوردر حوزه شیلات اشاره تصریح کرد : صید ماهیان استخوانی از مهر ما ه آغاز می شود و از ابتدای امسال تا کنون ۷۰۰تن کیلکا در استان صید شده است.

مدیر کل شیلات گیلان به تولید و پرورش ماهیان خاویار اشاره و خاطر نشان کرد : ۱۳مزرعه خاویاری در سواحل استان فعال است ، سالانه ۱۰تن و ۸۰۰ هزارکیلو خاویار در استان تولید می شود .

وی به هفته دولت اشاره و اظهار کرد : به مناسبت هفته دولت ۵پروژه شیلاتی در استان به بهره برداری می رسد با راه اندازی این پروژه ها ۸۰تن تولیدی شیلات استان افزایش می یابد و برای ۱۰نفر شغل دائم و ۲۳نفر به صورت موقت وارد بازار کار می شوند .

داداش پور به حفاظت منابع آبی اشاره خاطر نشان کرد : از ابتدای امسال ۱۰تن کشفیات غیر مجاز صید دریایی خزر کشف شده است .‌

مدیر کل شیلات گیلان ظرفیت های مراقبت د ر استان محدود است گفت : حفاظت از منابع آبی گیلان نیازمند رویکرد مشارکت محور است، قوانین نسبت به گذشته نیز باز دارنده تر باشد .

وی به رها سازی بچه ماهیان در دریای خزر اشاره اذعان داشت : ۷۰میلیون تن انواع بچه ماهی در دریای خزر رها سازی شده است.‌

داداش پور به هوشمند سازی فعالیت های شیلاتی اشاره اظهار کرد : هوشمند سازی تولیدات شیلاتی می توانند در افزایش و کیفیت بهره وری محصولات تاثیر گذار باشد .‌

مدیر کل شیلات گیلان از بهره گیری آبندانهای برای پرورش انواع ماهیان اشاره و تصریح کرد: گردشگری باید با شیلات تلفیق شود.