باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عوارض دارو چیست و چگونه باید آن را به‌درستی مصرف کرد؟ + فیلم

عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران در خصوص درست مصرف کردن و عوارض دارو نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی رزازان (عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران) با حضور در برنامه سلام تهران در مورد عوارض دارو و درست مصرف کردن آن توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 
مطالب مرتبط
عوارض دارو چیست و چگونه باید آن را به‌درستی مصرف کرد؟ + فیلم
young journalists club

۱۰ دارویی که ناگهانی شما را چاق می کنند

اگر زیاد استامینوفن مصرف می کنید بخوانید

داروهای كورتونی زنگ خطری برای سلامتی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شعار وطن‌دوستی با بلیت چند میلیونی + فیلم
۱۱۵۱

شعار وطن‌دوستی با بلیت چند میلیونی + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۵
اعتراف جنجالی خبرنگار سابق گاردین + فیلم
۱۰۱۱

اعتراف جنجالی خبرنگار سابق گاردین + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۵
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۰۳

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۲۷۹

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۲۵۴

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha