براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در اندیمشک ۱۵۲،خرمشهر۱۵۷، دشت آزادگان۱۵۴، شوش ۱۷۲ و شوشتر ۱۵۳ میکرو گرم بر مترمکعب بوده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی در این شهرها است.

در همین ساعت شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۳۳، اهواز۱۴۵، بهبهان ۱۴۷، شادگان ۱۲۶، گتوند ۱۲۳، ملاثانی ۱۱۲ و هندیجان ۱۴۱ میکرو گرم بر مترمکعب بوده و در محدوده نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) گزارش شده است.

در این شرایط، به افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

 هوای دهدز نیز پاک گزارش شده است.

همچنین، شاخص کیفی هوا در شهرهای دیگر خوزستان از جمله اندیکا، رامهرمز، مسجدسلیمان، ، هفتکل و هویزه در محدوده "قابل قبول" (زرد) گزارش شده است.

یادآوری: شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای "پاک"، ۵۱ تا ۱۰۰ "قابل قبول"، ۱۰۱ تا ۱۵۰ "ناسالم برای گروه‌های حساس" (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ "ناسالم برای همه" (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ "بسیار ناسالم" و ۳۰۱ تا ۵۰۰ "خطرناک" است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

برچسب ها: آلودگی هوا در خوزستان ، هوای ناسالم
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