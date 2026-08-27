باشگاه خبرنگاران جوان - باقر نظامی در نشست تخصصی روز ملی یوزپلنگ ایرانی با عنوان «اقدامات و چالش‌ها» با حضور مدیران، کارشناسان، متخصصان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار شد، با تشریح راهبرد‌های مدیریتی و حفاظتی پروژه، بهبود ساختار مدیریت و منابع انسانی، بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، تدوین چشم‌انداز و برنامه سالانه و تقویت پیوستگی زیستگاه‌ها و کریدور‌های عبوری را از مهم‌ترین محور‌های حفاظت موثر از یوزپلنگ آسیایی برشمرد.

وی گسترش قرق‌ها و حفاظتگاه‌های مشارکتی، تقویت گشت و پایش، سرکشی‌های دوره‌ای و نظارت بر اقدامات فنی و اجرایی و همچنین افزایش همکاری و انگیزه نیرو‌های حفاظتی را در ارتقای کیفیت حفاظت از زیستگاه‌های یوز موثر دانست.

مدیر پروژه یوزپلنگ آسیایی با تاکید بر نقش مشارکت ذی‌نفعان گفت: حفاظت از این گونه در معرض انقراض نیازمند همراهی جوامع محلی، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است. نظامی، اجرای طرح ویژه خروج شتر‌های آزاد از زیستگاه یوزپلنگ، کاهش فشار دام اهلی در مناطق یوزخیز، بهبود اقدامات حفاظتی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی را از دیگر اولویت‌های پروژه عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه درباره عملکرد پروژه یوزپلنگ، توسعه پژوهش و به‌روزرسانی دانش جمعیتی یوز‌ها تأکید کرد و افزود: راهبرد حفاظت خارج از زیستگاه نیز باید به‌عنوان اقدامی مکمل در برنامه جامع حفاظت از یوزپلنگ ایرانی دنبال شود.