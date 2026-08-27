باشگاه خبرنگاران جوان -مرضیه سادات حسینی- سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به ساختار اقتصادی این استان اظهار کرد: کرمان پهناورترین استان کشور است که از حیث ارزش‌افزوده در جایگاه هشتم یا نهم قرار دارد، اما ظرفیت ارتقای چشمگیری پیش‌روی آن است؛ همچنین وضعیت اشتغال استان بالاتر از میانگین کشوری و نرخ بیکاری آن پایین‌تر است و مجموع بخش‌های معدن، صنعت و صنایع غذایی به بیش از ۶۰ درصد ارزش‌افزوده استان می‌رسد.

وی افزود: معادن کرمان قبل از هر چیز نیازمند نوسازی و بهره‌گیری از ماشین‌آلات مدرن و روزآمد هستند تا راندمان استخراج و فرآوری افزایش یابد و در این مسیر باید هماهنگی و همراهی کاملی با ایمیدرو شکل گیرد.

وی با اشاره به ارث رسیدن ناترازی انرژی از گذشته و پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور برای مهار کسری‌ها تصریح کرد: دکتر پزشکیان بیشترین وقت خود را برای رفع ناترازی‌ها گذاشته‌اند و در بسیاری از بخش‌ها کسری صنایع کاهش یافته است، اما برای تحقق برآورد‌های اقتصادی پایدار، صنایع به حداقل ۳۰۰ روز کاری با تأمین برق مطمئن نیاز دارند و تا این ناترازی‌ها جمع نشود،

وزیر صنعت و معدن گفت: دستیابی صنایع به سوددهی دشوار خواهد بود؛ هرچند با افتتاح نیروگاه‌های جدید و ورود صنایع و معادن به حوزه نیروگاه‌سازی، امیدواریم گام‌های مؤثری برای عبور از این شرایط برداشته شود. از سوی دیگر، بخش کشاورزی کرمان با میانگین کشوری فاصله معناداری دارد، تراز تجاری استان نیازمند ارتقای جدی است و انتظار می‌رود تجار از پیمان‌های منعقدشده بین‌دولتی حداکثر بهره‌برداری را داشته باشند و بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها به سمت زنجیره ارزش و صنایع بسته‌بندی سوق یابد.

اتابک با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی (GDP) از بنگاه‌های بزرگ و اشتغال پایدار از بنگاه‌های کوچک و متوسط حاصل می‌شود، افزود: باید برای متقاضیانی که دارای طرح‌های مدون هستند، سهل‌ترین شرایط واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی فراهم شود تا نسبت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کرمان ارتقا یابد.

اتابک افزود: همچنین اکتشافات جدید نشان‌دهنده وجود رگه‌های کامل طلا و ذخایر مس با عیار بالا در استان است و میزان ذخایر اولیه برای احداث کارخانه مکانیزه طلا کفایت می‌کند؛ علاوه بر این، در حوزه تیتانیوم و فلزات رنگین ظرفیت بسیار بالایی وجود دارد که در صورت ارائه شفاف داده‌های زمین‌شناسی از سوی معاونت معدنی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب خواهند شد.

وی گفت: در همین راستا آقای سمیعی‌نژاد به عنوان معین مسائل استان کرمان پیگیر رفع مشکلات هستند؛ آمار معادن غیرفعال کاهش یافته، جلساتی با وزارت دفاع برای رفع موانع موجود برگزار شده و سهمیه سوخت استانی نیز در سامانه‌ها شفاف است که در صورت وجود کمبود، باید مدیریت و بازتوزیع آن درون استان انجام شود؛

اتابک بیان کرد: ضمن اینکه مرز ریمدان پس از سفر به پاکستان با تجهیزات کامل و به‌صورت ۲۴ ساعته فعال شده و تبادل کالا با رضایت طرفین جریان دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها باید کاملاً ضابطه‌مند باشد، خاطرنشان کرد: کل تعهدات مسئولیت اجتماعی هر بنگاه باید معین شده و صرفاً در قالب مصوبات رسمی به ریاست استاندار و در مناطق آسیب‌دیده و مرتبط هزینه شود، زیرا مسئولیت اجتماعی به‌هیچ‌وجه جایگزین بودجه‌های عمرانی نیست. همچنین صنعت فرش دستباف یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های تاریخی و اقتصادی کرمان است و باید با حمایت شهرک‌های صنعتی و تقویت زیرساخت‌ها و موزه‌های تخصصی، با نگاه بنگاه اقتصادی از فعالان این عرصه حمایت شود.

وزیر صمت با تاکید بر فعالیت خوب استاندار کرمان اظهار امیدواری کرد با ماندنی شدن استاندار کرمان فعالیت های انجام شده به سرانجام برسد.

وی گفت: کرمان استانی است که قابلیت ارتقا را دارد و باید با نوسازی معادن و ارتقا تجارت این استان زرخیز فرصت رشد برای اقتصاد این استان درسطح کلان را فراهم کرد.