قزوین باید از مدیریت بحران به پیشگیری از خطر گام بردارد

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین روز پنجشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قزوین، با اشاره به جایگاه صنعتی و اقتصادی استان گفت: قزوین حلقه اصلی زنجیره تولید در کشور به شمار میرود و هرگونه آسیب به ظرفیتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی آن میتواند پیامدهایی فراتر از سطح استان داشته باشد و در مقیاس ملی مشکلآفرین شود.
وی افزود: قزوین در حوزه حملونقل و لجستیک نیز یکی از شریانهای اصلی کشور است و بخش مهمی از جابهجایی کالا و ارتباط میان مراکز تولید و مصرف از مسیرهای این استان انجام میشود، به همین دلیل بایستی نگاه دقیقتر، پیشگیرانهتر و آیندهنگرانهتری به مدیریت خطر و کاهش آسیبپذیری در قزوین داشته باشیم.
رحمانی با بیان اینکه سیاستهای کلی برای کاهش خطر در کشور وجود دارد، گفت: بودجهریزی سالانه برای کاهش خطر نیز انجام میشود، اما لازم است این رویکرد با جدیت بیشتری در برنامههای اجرایی استان دنبال شود و اعتبارات و منابع موجود، هدفمندتر به سمت پیشگیری هدایت شوند.
این مسئول ادامه داد: تمایل و هدف ما این است که برنامههای مدیریت بحران از مرحله پیشگیری آغاز شود و در ادامه، آمادگی، پاسخ، بازسازی و عملیات پس از ایجاد خطر را نیز پوشش دهد، نباید منتظر بمانیم تا حادثهای رخ دهد و سپس برای جبران خسارت وارد عمل شویم؛ بلکه باید از زمان طراحی و اجرای هر پروژه، همه ملاحظات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر در آن لحاظ شود.
وی تاکید کرد: هر طرح عمرانی، صنعتی، خدماتی و زیرساختی باید بهگونهای اجرا شود که الزامات ایمنی، تابآوری و کاهش خطر در تمام مراحل آن مورد توجه قرار گیرد، اگر این اقدامات در زمان اجرای پروژه انجام شود، هزینههای پیشگیری بسیار کمتر از هزینههایی خواهد بود که پس از وقوع حادثه برای امدادرسانی، بازسازی و جبران خسارت پرداخت میکنیم.
رحمانی با اشاره به نقش بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در این زمینه، اظهار کرد: در بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و مجموعههای اقتصادی استان ظرفیتهای مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری از خطر دارند، متولیان امر باید این ظرفیتها را فعال کنند و بخشی از منابع و هزینههای خود را به افزایش ایمنی، مقاومسازی، ارتقای زیرساختها و کاهش آسیبپذیری اختصاص دهند.
وی افزود: لازم است هزینههای پیشگیری از خطر در قزوین افزایش یابد و برنامهریزی، سیاستگذاری و حمایتهای دستگاههای مسوول نیز در همین مسیر قرار گیرد، این رویکرد، علاوه بر کاهش خسارتهای انسانی و اقتصادی، استمرار تولید و فعالیتهای حیاتی استان را تضمین خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی بیان کرد: در جریان جنگ تحمیلی، مدیریت مجموعه استانداری بهموقع و مناسب انجام شد و در نتیجه، صنایع استان کمترین آسیب را متحمل شدند، همچنین فعالیتهای حملونقل، لجستیک و تولید قزوین با وجود شرایط دشوار، به قوت خود باقی ماند.
ارتفاعات طبیعی قزوین برای خودروهای آتشنشانی محدودیت ایجاد میکند
سیاوش طاهرخانی فرماندار شهرستان قزوین هم بر ضرورت تامین خودروهای آتشنشانی متناسب با مناطق کوهستانی تاکید کرد و افزود: ارتفاعات موجود در شهرستان قزوین، استفاده از خودروهای آتشنشانی معمولی را با محدودیت مواجه میکند و باید تناسب تجهیزات با شرایط توپوگرافی منطقه مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: اقدامات پیشگیرانه، مهمترین بخش مدیریت بحران به شمار میرود و دستگاههای مسوول باید پیش از وقوع حوادث، تهدیدها و نقاط آسیبپذیر را شناسایی و برای کاهش خسارتها برنامهریزی کنند، هرچه میزان آمادگی و پیشگیری افزایش یابد، هزینههای انسانی و مالی حوادث نیز کاهش پیدا میکند.
طاهرخانی با اشاره به ضرورت اشراف کامل بر مسایل شهری و موضوعات مرتبط با مدیریت بحران، بیان کرد: در حوزه شهری باید شناخت دقیقی از ظرفیتها، تهدیدها، مسیرهای دسترسی، نقاط حادثهخیز و امکانات موجود داشته باشیم تا در زمان وقوع حادثه، تصمیمگیری با سرعت و دقت انجام شود.
این مسئول ادامه داد: با وجود ظرفیتهای موجود، در حوزه قانونگذاری و هماهنگیهای فرااستانی همچنان نیازمند انسجام بیشتری هستیم، استان قزوین در زمان وقوع برخی حوادث، بهعنوان استان معین برای استانهای همجوار تعیین میشود و از سوی دیگر، ممکن است خود استان نیز به پشتیبانی و کمک سایر استانها نیاز پیدا کند؛ بنابراین باید سازوکارهای همکاری بیناستانی بهصورت دقیق، روشن و مدون مشخص شود.
وی با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی شهرستان قزوین، گفت: بخشهایی از شمالشرق و شمالغرب شهرستان قزوین کوهستانی است و همین موضوع، شرایط امدادرسانی را با پیچیدگیهایی روبهرو میکند. همچنین تفاوت در نوع و ظرفیت نیروهای امدادی، اورژانس و سایر دستگاههای مسوول، ضرورت هماهنگی و تقسیم کار دقیق را افزایش میدهد.
فرماندار قزوین امکانات موجود را برای پوشش کامل حوادث کافی ندانست و تاکید کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، گستردگی مناطق شهری و روستایی و عبور مسیرهای مهم از شهرستان قزوین، تجهیزات و امکانات مدیریت بحران باید متناسب با نیازهای واقعی منطقه تامین شود، کمبود امکانات در زمان حادثه میتواند روند امدادرسانی و نجات را با اختلال مواجه کند.
طاهرخانی با اشاره به نقش شهرداریها در مدیریت بحران، گفت: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، تمام شهرداران شهرستانها باید در زمان بروز بحران پای کار باشند و ظرفیتهای خود را برای امدادرسانی و پشتیبانی به میدان بیاورند.
۲ سند راهبردی در قزوین با موضوع مدیریت بحران تدوین شد
قدرتالله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین نیز با بیان اینکه ۲ سند راهبردی مدیریت بحران تدوین و برای بررسی به پژوهشکده سوانح و بحران کشور ارسال شده است، اظهار کرد: این اسناد نقشه راه دستگاههای اجرایی در حوزه پیشگیری، آمادگی و پاسخ به بحران خواهند بود.
مهدیخانی اضافه کرد: سه موضوع مهم در دستور کار مدیریت بحران استان قرار دارد که نخستین موضوع، رونمایی از ۲ سندی است که تشکیل و تدوین آنها به استانها تکلیف شده بود.
وی افزود: استان قزوین تنها استانی است که از ظرفیت مدیریت بحران در مسیر تدوین این اسناد با تکیه بر توان علمی و کارشناسی استفاده کرده است، این اسناد پس از تدوین، برای بررسی و ارزیابی به پژوهشکده سوانح و بحران ارسال شدهاند تا پس از طی مراحل کارشناسی، مبنای عمل دستگاههای اجرایی استان قرار گیرند.
مهدیخانی با بیان اینکه این اسناد، نقشه راه دستگاهها در مدیریت بحران محسوب میشوند، اضافه کرد: هدف از تدوین این برنامهها، ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسوول، شفاف شدن وظایف و ارتقای آمادگی استان برای مقابله با حوادث احتمالی است.
مهدیخانی بیان کرد: برای پیگیری دقیقتر روند اجرای این اسناد، یکی از معاونان استانداری مامور شده است تا موضوعات مرتبط با نقشه راه مدیریت بحران را دنبال کند و همچنین تدوین نهایی اسناد و نظارت بر اجرای آنها باید با جدیت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
این مسئول با تاکید بر اینکه در حوزه مدیریت بحران، پیشگیری اساس کار است، گفت: اگر اقدامات پیشگیرانه بهدرستی، بهموقع و بر پایه برنامهریزی علمی انجام شود، در زمان وقوع حوادث نگرانی کمتری خواهیم داشت و دستگاهها نیز میتوانند با آمادگی و هماهنگی بیشتری وارد عمل شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین به برگزاری مانور تمامعیار مدیریت بحران در استان اشاره کرد و افزود: سناریوی این مانور تدوین و برای تایید به تهران ارسال شده بود که مورد تایید نیز قرار گرفت و محل برگزاری مانور مشخص شده و برای اجرای آن، چندین جلسه کارشناسی و هماهنگی برگزار شده است.
مهدیخانی بیان کرد: قرار بود این مانور سال گذشته برگزار شود، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ، اجرای آن میسر نشد، با این حال، برگزاری مانور همچنان در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود در زمان مناسب با حضور و مشارکت دستگاههای مسئول برگزار شود.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در زمینه لایروبی رودخانهها اشاره کرد و گفت: لایروبی رودخانهها در نقاط مورد نیاز انجام شده و این اقدام میتواند نقش موثری در کاهش مخاطرات ناشی از بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین بیان کرد: تمام توان مجموعه مدیریت بحران استان بر این است که با تقویت رویکرد پیشگیرانه، تدوین و اجرای اسناد راهبردی، برگزاری مانورهای عملیاتی و پیگیری اقدامات زیرساختی، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت بحران و کاهش آسیبپذیری استان داشته باشیم.
منبع: استانداری قزوین