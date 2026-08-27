شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل پروژه مسکن ملی کمیل آباد (کرونی) در شهرستان شیراز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها مسئله مسکن به یکی از موضوعات مهم برای مردم تبدیل شده و به یکی از دغدغه‌های اساسی مردم ایران است، بطوریکه موجب شده مردم برای تأمین سرپناهی برای خود و خانواده‌هایشان از دیگر مایحتاج زندگی مانند خوراک، پوشاک، تفریح، بهداشت و درمان و گردشگری کم کنند و برای تأمین مسکن هزینه کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما از سال ۱۴۰۰ تا کنون پروژه مسکن ملی کمیل آباد (کرونی) در شهرستان شیراز بلاتکلیف مانده و مشکلاتی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیرلطفا از پروژه مسکن ملی کمیل آباد (کرونی) پروژه بتون عرشه در شهرستان شیراز استان فارس گزارشی تهیه کنید. این پروژه از سال ۱۴۰۰ بلاتکلیف مانده و الان هم با وجود اینکه پروژه به مرحله اسکلت سازی نرسیده، از ما مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پول درخواست کردند. لطفا پیگیری کنید. ممنون از لطف شما

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