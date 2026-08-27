باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیمت نفت خام روز پنجشنبه بیش از ۱٫۵ درصد کاهش یافت، زیرا سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر، به ایران برای مذاکرات درباره تنگه هرمز، خوشبینی سرمایه‌گذاران را نسبت به کاهش احتمالی اختلالات عرضه در خاورمیانه افزایش داد.

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تسویه در ماه اکتبر، ۱٫۷۴ درصد کاهش یافت و در ساعت ۳:۱۲ بامداد به وقت شرقی، به قیمت ۸۰٫۸ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، نفت برنت برای تحویل در ماه سپتامبر، ۱٫۶۴ درصد کاهش یافت و در ساعت ۳:۱۶ بامداد به قیمت ۸۶٫۴ دلار در هر بشکه فروخته شد.