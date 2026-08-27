باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت یادمان وحشی بافقی در شهرستان بافق، با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی، بهویژه دانشآموزان شهید مدرسه میناب، اظهار کرد: ملت ایران در یک سال گذشته دورهای دشوار را پشت سر گذاشت؛ دورهای که با مظلومیت، همبستگی ملی، حماسهآفرینی مردمی، ایستادگی و تداوم پیشرفت در برابر دشمن ایران اسلامی همراه بود.
وی افزود: دولت نیز در کنار ملت قرار داشت و کشور علاوه بر جنگ نظامی، با جنگهایی در حوزه معیشت، انرژی، حملونقل و سلامت مواجه بود. دشمنان تلاش داشته و دارند در هر یک از این عرصهها مردم ایران را به زانو درآورند، اما همدلی ملت، باور الهی و توانمندی داخلی، همه نقشهها و محاسبات آنان را خنثی کرده و آنان را با محاسبات غلط، شکستخورده این میدان کرده است.
خدمات سلامت در جنگ متوقف نشد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از تکمیل پروژه «مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک شهرستان بافق» که صبح امروز افتتاح شد، به تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در نظام سلامت کشور اشاره کرد و گفت: تصور دشمن این بود که با گستردگی حملات به مناطق مختلف ایران، توان درمانی کشور دچار فروپاشی شود، اما این اتفاق نیفتاد.
صالحی ادامه داد: در جریان جنگ، بیش از ۳۰۰ مرکز سلامت و حدود ۶۰ تا ۷۰ بیمارستان آسیب دیدند و صدها نفر از کادر درمان مجروح شدند، اما نظام سلامت کشور به فعالیت خود ادامه داد.
نماینده هیئت دولت در سفر به استان یزد، با تقدیر از تلاش پرستاران و کادر درمان، گفت: پرستاران در این ایام حماسه آفریدند و در شرایطی که جان خودشان در معرض خطر بود، حفظ جان بیماران و بهویژه کودکان را در اولویت قرار دادند.
وی با اشاره به تداوم واکسیناسیون در کشور افزود: در شرایط جنگ اوکراین، میزان واکسیناسیون به کمتر از ۱۵ درصد رسید، اما در ایران حتی در ایام جنگ و پس از آن، روند واکسیناسیون تقریباً در سطح کامل ادامه داشت و مردم و کارکنان حوزه سلامت با هماهنگی به وظایف خود عمل کردند.
دستاوردها در متن حوادث نادیده گرفته نشود
صالحی با بیان اینکه این دستاوردها نباید به دلیل قرار داشتن در متن حوادث نادیده گرفته شود، گفت: دولت و ملت ایران در کنار یکدیگر دورهای تاریخی را پشت سر گذاشتند و با همبستگی و حضور در میدانهای مختلف، دشمنان کشور را به نقطه استیصال رساندند.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مختلف در هفته دولت اظهار کرد: افتتاح پروژههای عمرانی و خدماتی نشان میدهد ایران، در کنار اینکه مرد میدان دفاع است، مرد ساختن و سازندگی نیز هست و این دو مسیر را همزمان پیش میبرد.
بالاتر از معادن زیرزمینی، معادن انسانی هستند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای شهرستان بافق گفت: بافق معادن طبیعی ارزشمندی دارد که حاصل میلیونها سال فرایند زمینشناسی است، اما در معارف دینی به ما آموختهاند که بالاتر از معادن زیرزمینی، معادن انسانی هستند.
وی با استناد به روایت «الناس معادن کمعادن الذهب والفضة» افزود: انسانها نیز مانند معادن، ظرفیتهای ارزشمندی دارند؛ برخی این ظرفیتها را شکوفا کردهاند و برخی هنوز به مرحله شکوفایی نرسیدهاند.
صالحی یکی از راههای شکوفایی این ظرفیتها را معرفی الگوهای موفق دانست و گفت: الگوها میتوانند جهانی، ملی، منطقهای یا محلی باشند و هر سه نوع الگو در ساختن انسان و شکوفایی استعدادهای او نقش دارند.
اشعار وحشی بافقی، کانون پیوند نسل جدید با هویت بومی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بستانسرای وحشی بافقی اظهار کرد: امثال وحشی بافقی میتوانند نمونهای از الگوهای محلی باشند که تأثیرشان بر نسل جوان منطقه بسیار عمیق است.
وی افزود: امروز وقتی یک نوجوان یا جوان اشعار وحشی بافقی را میخواند، در حقیقت با شعر و فرهنگ منطقه خود ارتباط برقرار میکند و همین پیوند با زادگاه و هویت بومی میتواند در ساختن شخصیت نسل جدید اثرگذار باشد.
صالحی ابراز امیدواری کرد بستانسرای وحشی بافقی هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و گفت: حضور مسئولان در چنین برنامههایی به معنای یک وعده عملی و تعهد به مردم است و امیدوارم با همت شورای شهر، شهرداری، استانداری، فرمانداری و نماینده مردم، این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به ثمر برسد.
وی همچنین با اشاره به پیگیری ثبت روز ملی مرتبط با وحشی بافقی گفت: این اقدامات میتواند به الگوسازی برای کودکان و نوجوانان کمک کند تا آنان ظرفیتهای ارزشمند خود را بهتر بشناسند. صالحی در پایان با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی مسئولان شهرستان بافق گفت: شنیدن مسائل از زبان مردم و مسئولان در سفرهای میدانی با مطالعه گزارشهای مکتوب متفاوت است و یکی از اهداف سفر وزرا در هفته دولت، شنیدن مستقیم مسائل مناطق مختلف کشور است. مطالب مطرحشده را منتقل خواهیم کرد و امیدوم حل این موضوعات با پیگیری استانی و ملی مسیر خود را بهدرستی طی کند.
منبع؛ روابط عمومی فرهنگ و ارشاد