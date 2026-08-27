به گفته نماینده مردم شهربابک در مجلس، همزمان با پنجمین سال شهرستان شدن شهربابک جشن صعود تیم مس شهربابک به لیگ برتر برگزارمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ غلامرضا نویدی در گفتوگو باخبرنگار ما با اشاره به افتتاح فاز اول ورزشگاه با حضور وزیر صمت گفت: پروژه ورزشگاه نس شهربابک سال ۸۶ کلنگ زنی شد و درحالی که تیمهای مس کرمان و رفسنجان از ورزشگاه شان استفاده کردند شهربابک بعد از گذشت ۲۰ سال شاهد بهره برداری از این ورزشگاه است.
وی افزود: یکشنبه هفته آتی جشن صعود تیم مس شهربابک به لیگ برتر باحضور مردم شهربابک همراه با رویدادهای فرهنگی و هنری برگزار میشود.
نویدی بیان کرد: درسفر امروز وزیر صمت دو پروژه شرکت ملی مس با عنوان نیروگاه گازی و فروتاسیون سرباره خاتون آباد به بهره برداری خواهند رسید.
وی تصریح کرد: نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی ۴۳ هزار میلیارد ریالی و با ایجاد شغل برای ۴۰ نفر افتتاح میشود.
وی افزود: همچنین پروژه فروتاسیون مس خاتون آباد با اعتبار ۲۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و مقداری سرمایه گذاری ارزی به بهره برداری میرسد و برای ۱۰۵ نفر در راستای بهره برداری از این پروژه ایجاد شغل میشود.
وی با اشاره به اینکه دو پروژه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز در شهربابک به بهره برداری میرسد گفت:امروز همزمان باحضدر وزیر صمت در شهربابک فاز اول باند دوم جاده میدوک به طول ۱۶ کیلومترو اعتبار ۴ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال نیز افتتاح میشود.