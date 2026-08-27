معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در شهرستان بندرخمیر، از روند اجرای عملیات و وضعیت تردد در محور بندرعباس–کهورستان–لار بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، با حضور در شهرستان بندرخمیر از روند اجرای عملیات و وضعیت رفتوآمد در محور بندرعباس–کهورستان–لار بازدید کرد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید، محورهای بندرعباس–کهورستان–لار و حاجیآباد را از مسیرهای ارتباطی مهم منطقه دانست و گفت: این جادهها نقش مؤثری در اتصال جنوب کشور به دیگر نقاط دارند.
احمد مرادی افزود: عملیات ساخت و بهسازی محور کهورستان–لار با هدف تسهیل تردد خودروهای سبک و ارتقای ایمنی عبور و مرور و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، با سرعت در حال اجراست.
فرماندار بندرخمیر نیز با اشاره به قرار گرفتن ۵۵ کیلومتر از محور بندرعباس–کهورستان–لار در محدوده این شهرستان، گفت: عملیات ساخت و تکمیل ۲۰ کیلومتر از این مسیر با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان تا آبانماه امسال به پایان میرسد و زیر بار ترافیک میرود.
منبع:صداوسیمای مرکز خلیج فارس