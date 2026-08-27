همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار قم، ۳۰ طرح عمرانی و خدماتی در شهر قنوات با اعتبار ۳۲۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، ۳۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهر قنوات با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد ریال با حضور استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

اکبر بهنام‌جو در جریان سفر به بخش مرکزی شهرستان قم و شهر قنوات، ضمن افتتاح مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و خدماتی، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی و مسائل این منطقه قرار گرفت.

استاندار قم در ادامه این سفر با حضور در امامزادگان طیب و طاهر، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای مدفون در این آرامستان، پروژه بهسازی، بازسازی و آسفالت محوطه بیرونی این امامزادگان را افتتاح کرد.

این پروژه در زمینی به وسعت ۱۹ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان اجرا شده است.

همچنین در ادامه سفر استاندار قم به شهر قنوات، مجموعه‌ای شامل حدود ۳۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد ریال به‌صورت یکجا و نمادین در سالن تازه‌افتتاح‌شده «هاجر» به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر، توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهری، راه‌اندازی سامانه پایش تصویری، سامانه ۱۳۷ و اپلیکیشن «چشم شهروند»، آزادسازی و توافقات مربوط به املاک واقع در مسیر اجرای طرح‌ها و همچنین خرید ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری را شامل می‌شود.

سالن هاجر نیز از جمله طرح‌های جدید شهر قنوات است که با کاربری فرهنگی و ورزشی احداث شده و برای استفاده بانوان و برگزاری برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و فعالیت‌های جمعی پیش‌بینی شده است.

در جریان این سفر همچنین موضوعات و نیاز‌های اساسی شهر قنوات مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام و مسائل توسعه‌ای این شهر تأکید شد.

از جمله مسائل مطرح‌شده، تعیین تکلیف مجتمع دامشهر، راه‌اندازی درمانگاه شبانه‌روزی دولتی و ایجاد یک مجموعه فرهنگی چندمنظوره در شهر قنوات بود؛ موضوعاتی که با توجه به کمبود سرانه فضا‌های فرهنگی و ورزشی در این شهر، از مطالبات مهم مدیریت شهری و شهروندان قنوات به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این بازدید، قنوات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر‌های استان پس از مرکز استان، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و جمعیت این شهر بر اساس آمار‌های غیررسمی و مطالعات انجام‌شده، حدود ۳۳ هزار نفر برآورد می‌شود.
منبع:استانداری قم
برچسب ها: هفته دولت ، طرح های عمرانی
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