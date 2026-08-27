حریفان تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه کشی مسابقات انتخابی جام ملت‌های نوجوانان آسیا امروز (پنجشنبه) در کوالالامپور مالزی برگزار شد.

براساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های لائوس، اردن، پاکستان و سریلانکا به میزبانی لائوس هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: اندونزی، میانمار (میزبان)، افغانستان، فلیپین، کامبوج

گروه B: تایلند (میزبان)، عراق، هنگ کنگ، چین گرتایپه، مالدیو

گروه C: امارات (میزبان)، بنگلادش، سوریه، بوتان، ماکائو

گروه D: ایران، لائوس (میزبان)، اردن، پاکستان، سریلانکا

گروه E: هند، مالزی (میزبان)، فلسطین، سنگاپور، گوام

گروه F: یمن، ترکمنستان، قرقیزستان (میزبان)، مغولستان، جزایر ماریانای شمالی

گروه G: عمان (میزبان)، کویت، بحرین، لبنان، برونئی

مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا در رده نوجوانان قرار است ۱۷ تا ۲۹ آبان برگزار شود.

برچسب ها: تیم ملی نوجوانان ایران ، جام ملت های آسیا
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