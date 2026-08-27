باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در تشریح آخرین وضعیت پروژه چهارخطه خرمآباد به سمت چگنی و کوهدشت، از قرار گرفتن این طرح در آستانه تکمیل خبر داد.
امرایی با اشاره به طول ۸۹ کیلومتری این محور اظهار کرد: در حال حاضر تنها واریانت چنار به طول پنج کیلومتر باقی مانده و سایر بخشهای این مسیر تعیینتکلیف شده است.
اما نکته قابل توجه درباره این پروژه، نه فقط طول مسیر، بلکه سن و سابقه اجرای آن است؛ طرحی که حدود ۱۹ سال از کلید خوردن آن میگذرد و هنوز به طور کامل به پایان نرسیده است.
پیمانکار همین هفته مشخص میشود
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان از برنامهریزی برای تعیین پیمانکار قطعه باقیمانده خبر داد و گفت مقرر است در همین هفته پیمانکار واریانت چنار مشخص شود.
به گفته امرایی، پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این قطعه وارد مرحله نهایی خواهد شد و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، تکمیل پنج کیلومتر باقیمانده باید در بازه زمانی دو ماهه انجام شود.
این وعده در شرایطی مطرح شده که افکار عمومی لرستان سالهاست چشمانتظار تکمیل کامل این محور است؛ محوری که نقش مهمی در ارتباط خرمآباد با شهرستانهای چگنی و کوهدشت و تسهیل تردد در غرب استان شود.
وعده دوماهه؛ پایان انتظار ۱۹ ساله؟
اکنون پرسش اصلی این است: آیا پروژهای که ۱۹ سال درگیر روند اجرا بوده، واقعاً میتواند تنها در دو ماه به پایان برسد؟
از یک سو، باقیماندن تنها پنج کیلومتر از مسیر، این امید را ایجاد کرده که پروژه در آستانه یک نقطه عطف قرار گرفته است. از سوی دیگر، سابقه طولانی این طرح باعث شده وعدههای مربوط به زمانبندی پروژهها با حساسیت بیشتری از سوی مردم دنبال شود.
اگر فرآیند انتخاب پیمانکار مطابق برنامه انجام شود و عملیات اجرایی نیز بدون وقفه پیش برود، دو ماه آینده میتواند به یکی از مهمترین مقاطع این پروژه تبدیل شود؛ چراکه تکمیل این قطعه عملاً پرونده یکی از طرحهای قدیمی و پرحاشیه راهسازی لرستان را خواهد بست.
قرار است در هفته دولت امسال، علاوه بر افتتاح دهها پروژه عمرانی و آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید، عملکرد حوزه راهداری و حملونقل جادهای لرستان نیز در شرایط بحرانی تشریح شود
همچنین برنامههای مربوط به تکمیل محورهای مهم ارتباطی استان در این ایام مورد توجه قرار خواهد گرفت.
با این حال، در میان پروژههای مختلف، چهارخطه خرمآباد–چگنی–کوهدشت به دلیل قدمت ۱۹ ساله خود جایگاه ویژهای دارد.
حالا که از ۸۹ کیلومتر این محور تنها پنج کیلومتر باقی مانده، نگاهها به همان قطعه پنج کیلومتری دوخته شده است؛ قطعهای که قرار است پیمانکارش همین هفته مشخص شود و طبق وعده مسئولان، ظرف دو ماه به پایان برسد.
اگر این زمانبندی محقق شود، شاید بتوان گفت پروژه ۱۹ ساله بالاخره به خط پایان رسیده است؛ اما فعلاً مردم لرستان منتظرند ببینند این بار «دو ماه» واقعاً به معنای دو ماه خواهد بود یا پرونده این پروژه باز هم به فصل دیگری از وعدهها کشیده میشود.