باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شرکت کپلر، که به رصد تردد کشتی‌ها می‌پردازد، امروز (پنج‌شنبه) اعلام کرده است که با وجود مذاکرات ایران و عمان درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، حجم تردد در آبراه‌های اصلی منطقه همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

این شرکت افزوده است که ادامه بن‌بست در مذاکرات آمریکا و ایران، باعث شده است که رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان ضعیف باقی بماند.

بر اساس داده‌های کپلر، اگرچه تردد کشتی‌های حامل کالا‌های اولیه از تنگه هرمز در روز چهارشنبه نسبت به روز سه‌شنبه افزایش داشته است، اما این رقم همچنان پایین‌تر از میانگین ده روز اخیر است.

قیمت نفت خام روز پنجشنبه بیش از ۱٫۵ درصد کاهش یافت، زیرا سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر، به ایران برای مذاکرات درباره تنگه هرمز، خوشبینی سرمایه‌گذاران را نسبت به کاهش احتمالی اختلالات عرضه در خاورمیانه افزایش داد.

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تسویه در ماه اکتبر، ۱٫۷۴ درصد کاهش یافت و در ساعت ۳:۱۲ بامداد به وقت شرقی، به قیمت ۸۰٫۸ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، نفت برنت برای تحویل در ماه سپتامبر، ۱٫۶۴ درصد کاهش یافت و در ساعت ۳:۱۶ بامداد به قیمت ۸۶٫۴ دلار در هر بشکه فروخته شد.

منبع: الجزیره