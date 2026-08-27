شناسایی ۱۲ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در خوزستان

معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: براساس گزارش‌ها، ۱۲ هزار دانش‌آموز ۶ تا ۱۷ ساله بازمانده از تحصیل در استان شناسایی شده‌اند و ضروری است بازگشت این دانش‌آموزان به چرخه تحصیل از طریق پیش‌بینی مشوق‌های لازم فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- بابک عیوضی در جلسه بررسی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی  گفت : مشکلات روحی، عاطفی و معیشتی از عوامل مهم شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود و مقابله با این پدیده‌ها نیازمند شناخت دقیق ریشه‌ها و اتخاذ تدابیر کارشناسی است.

وی افزود: فرهنگ‌سازی، آموزش و استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی نقش مؤثری داشته باشد.

معاون دادستان مرکز خوزستان با بیان اینکه کلی‌گویی در حل مشکلات اجتماعی راهگشا نیست، گفت: دستگاه‌های مسئول باید با ارائه راهکارهای تخصصی، عملیاتی و متناسب با نیازهای جامعه، برای رفع آسیب‌ها اقدام کنند. شناسایی و احصای مستمر مشکلات اجتماعی و تدوین راه‌حل‌های مناسب، باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

عیوضی افزود: سهل‌انگاری در رفع آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، زمینه‌ساز ناامنی و سلب آرامش جامعه خواهد بود، از این رو، در صورت احراز ترک‌فعل و کوتاهی دستگاه‌های مسئول، برخورد قاطع و قضایی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به گزارش‌های سامانه آموزش و پرورش گفت: بر اساس گزارش‌ها، ۱۲ هزار دانش‌آموز ۶ تا ۱۷ ساله بازمانده از تحصیل در استان شناسایی شده‌اند و ضروری است با همکاری دستگاه‌های متولی، نهادهای حمایتی و خانواده‌ها، زمینه بازگشت این دانش‌آموزان به چرخه تحصیل از طریق پیش‌بینی مشوق‌های لازم فراهم شود.

معاون دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ادامه داد: همه دستگاه‌ها موظفند تکالیف قانونی خود را در حوزه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان به‌درستی اجرا کنند.

برچسب ها: بازمانده از تحصیل ، دانش آموزان بازمانده از تحصیل
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