باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر تمرکز ویژه دولت بر پیشبرد پروژه‌های زیربنایی، از اولویت‌بخشی به تسریع طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های ملی در استان‌ها خبر داد.

سید حمید پورمحمدی با اشاره به شرایط و چالش‌های سال‌های اخیر اظهار داشت: در حالی که استان‌های مختلف کشور با چالش‌های دوگانه‌ای همچون خشکسالی و تبعات جنگ دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، دولت با رویکردی هدفمند، تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های ملی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از این بحران‌ها ضرورت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را دوچندان کرده است، افزود: روند اجرای طرح‌های عمرانی در استان‌ها با جدیت و سرعت در حال پیگیری است. هدف بنیادین این تمرکز، ایجاد آمادگی زیرساختی کامل برای مواجهه با بحران‌های احتمالی و به گردش درآوردن چرخه‌های اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار و آسیب‌دیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه تأمین معیشت پایدار و پاسخ به نیاز‌های اساسی مردم، اصلی‌ترین دغدغه و اولویت مدیریت اجرایی کشور است، تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و اقتصادی استان‌ها مبنای این سیاست‌گذاری‌هاست.

در جریان این سفر و با حضور معاون رئیس‌جمهور، کلینیک تخصصی سیدالشهدا (ع) شهرستان لردگان رسماً افتتاح شد و به چرخه خدمات‌رسانی پیوست.

این مرکز درمانی پیشرفته با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان (از محل اعتبارات درآمدی و هزینه‌ای) احداث و تجهیز شده است.

این کلینیک دارای ۲۵ مطب تخصصی فعال بوده که بخش عمده‌ای از مراجعات تخصصی منطقه را پوشش خواهد داد.

طرح توسعه‌ای این مجموعه درمانی در چهار طبقه با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک‌هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که با این اقدام، ۱۳۰ تخت درمانی جدید به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی شهرستان لردگان افزوده شد.