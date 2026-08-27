صالحی گفت: طی دو سال گذشته ۸۲ سینما در کشور ساخته شده و حدود ۱۶ هزار صندلی به ظرفیت سینمایی کشور اضافه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز پنجشنبه پنجم شهریور ماه در مراسم افتتاح مدرسه ۹ کلاسه زنده یاد عبدالحمید مختاری و کلنگ‌زنی پلاتوی مجتمع فرهنگی هنری آیت‌الله خاتمی (ره) شهرستان اردکان با بیان اینکه به نمایندگی از رئیس‌جمهور و هیئت دولت در استان یزد و شهرستان اردکان حضور یافته است، گفت: سلام گرم هیئت دولت را به مردم اردکان می‌رسانم و دولت خشنود است که در یک سال اخیر، با وجود همه سختی‌ها و دشواری‌ها، توانسته است نمایه‌ای از ایران مستقل، مقتدر و سرافراز را به جهان نشان دهد.

صالحی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان یزد به ویژه اردکان اظهار کرد: حدود ۹۰ میلیون ایرانی مخاطب و مصرف‌کننده محصولات فرهنگی و هنری هستند و مخاطب و جایگاه ظرفیت و محصولات فرهنگی و هنری از نظر اهمیت، کمتر از نیاز‌های مادی جامعه نیست؛ چراکه آثار آن می‌تواند ماندگارتر و پایدارتر باشد. وی با اشاره به فعالیت هنرستان دخترانه اردکان و گروه‌های نمایشی این شهرستان گفت: اینکه در اردکان حدود ۲۰۰ روز در سال اجرای نمایشی وجود دارد، نشان می‌دهد این شهرستان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه منابع انسانی خلاق برخوردار است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جامعه صنعتی اگر بخواهد گرفتار فرسودگی و زمین‌گیر شدن نشود، به لطافت روح و روان نیاز دارد و ترکیب توسعه صنعتی با فرهنگ و هنر می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای سالم کمک کند.

۸۲ سینما در دو سال به ظرفیت کشور اضافه شد

صالحی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را ضروری دانست و گفت: زیرساخت در ظاهر شامل ساختمان، تجهیزات و معماری است، اما در واقع بستری برای شکل‌گیری اتفاقات بزرگ فرهنگی و هنری محسوب می‌شود. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، ۵۷ مجتمع و مرکز فرهنگی و هنری به پایان رسید و امسال نیز تکمیل ۸۳ مجتمع و مرکز فرهنگی و هنری در برنامه این وزارت خانه قرار دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: طی دو سال گذشته ۸۲ سینما در کشور ساخته شده و حدود ۱۶ هزار صندلی به ظرفیت سینمایی کشور اضافه شده است. وی افزود: در ۳۳ شهری که فاقد سینما بودند، مجتمع‌های فرهنگی با تجهیزات سینمایی تجهیز شدند که از این طریق حدود هشت هزار صندلی دیگر به ظرفیت نمایش سینمایی کشور افزوده شده است.

صالحی درباره ساخت پلاتوی مجتمع فرهنگی هنری آیت‌الله خاتمی (ره) در اردکان گفت: خبر خوبی است که این پلاتو از طریق مسئولیت‌های اجتماعی و با کمک خیران ساخته می‌شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در بخش‌هایی که وظیفه دارد، در کنار تکمیل طرح ایفای نقش خواهد کرد. وی با اشاره به نقش مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی گفت: هنگام بررسی آیین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی، یکی از سرفصل‌ها به زیرساخت‌های فرهنگی و هنری اختصاص یافت تا این حوزه نیز بتواند از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی استفاده کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری‌های استاندار یزد و نماینده مردم اردکان در مجلس برای توسعه فرهنگی شهرستان قدردانی کرد و گفت: این پیگیری‌ها می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری را فراهم کند.

صالحی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری فرهنگی در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: اتفاقاً در دوره‌های رکود اقتصادی باید بیشتر به فرهنگ و هنر توجه کرد. وی با اشاره به تجربه آمریکا در دوران رکود بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ افزود: در آن دوره، سینمای آمریکا از نظر تولید و توسعه زیرساخت فعال‌تر شد، زیرا به این نکته توجه داشتند که جامعه در شرایط دشوار اقتصادی به فضایی فرهنگی و هنری برای تلطیف شرایط نیاز دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در شرایطی که جامعه با رکود، افسردگی و یأس مواجه می‌شود، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی می‌تواند بخشی از فشار‌های اجتماعی را تخلیه و مردم را برای مواجهه بهتر با مشکلات همراه کند. صالحی خاطرنشان کرد: در دوران رکود، فرهنگ باید به کمک رونق بیاید و سرمایه‌گذاری در این حوزه، هم در بخش زیرساخت‌ها و هم در تولیدات فرهنگی و هنری افزایش پیدا کند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان استان یزد و نماینده مردم اردکان، شاهد اتفاقات بیشتری در حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان باشیم و گفت: اردکان ریشه‌ای عمیق در گذشته دارد؛ اردکانی که در فرهنگ، هنر، ادب، حکمت و شخصیت‌سازی جایگاه‌ویژه‌ای در تاریخ کشور داشته است و امروز نیز چهره‌های برجسته‌ای در حوزه‌های مختلف دارد.

چنین ریشه‌ای می‌تواند در آینده نیز ثمرات ارزشمندی به بار آورد که این موضوع نیازمند توجه و سیاست‌گذاری اثربخش است.

لازم به ذکر است امروز همزمان با هفته دولت و سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستان اردکان مدرسه ۹ کلاسه زنده یاد «عبدالحمید مختاری» با زیر بنای ۲هزار متر مربع افتتاح و عملیات اجرایی ساخت «پلاتو» مجتمع فرهنگی هنری حضرت آیت الله خاتمی (ره) این شهرستان در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع با زیربنای ۵۰۰ متر مربع آغاز شد.

منبع؛ روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی