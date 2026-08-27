باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) ادعاکرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران در حال حاضر متوقف شده است و وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را در بن‌بست توصیف کرد.

رافائل گروسی در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که تا زمانی که مسائل کلیدی، از جمله وضعیت تنگه هرمز و سایر موضوعات گسترده‌تر، روشن نشود، مسئله هسته‌ای در اولویت قرار نخواهد گرفت. او گفت که در شرایط فعلی، هیچ کانال روشنی برای پیشبرد بحث‌ها در مورد مسئله هسته‌ای وجود ندارد.

با این وجود، گروسی تأکید کرد که تماس‌ها با هر دو طرف، ایالات متحده و ایران، ادامه دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در گفت‌و‌گو با هر دو طرف باقی مانده است. او افزود که موضع ایران این است که تا زمانی که پیشرفت گسترده‌تری در مذاکرات کلی حاصل نشود، نمی‌توان در مورد مسئله هسته‌ای پیشرفتی داشت.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از پیشرفت در تماس‌های اخیر با ایران خبر داد و گفت که مسائل کلیدی هسته‌ای و حوزه‌های نیازمند همکاری مشترک شناسایی شده‌اند. او به تماس‌های استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، با نمایندگان ایران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این روند بتواند در آینده نزدیک نتایجی به همراه داشته باشد.

گروسی همچنین ادعا کرد که ایران همچنان حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد.

اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تأکید کرده است که هرگونه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در حملات نظامی باید مطابق با قوانین ایران، با تأیید مجلس شورای اسلامی و تنها پس از ایجاد پروتکل‌های امنیتی خاص انجام شود. اسلامی گفته است که درخواست‌ها برای بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده در شرایط کنونی «قابل قبول» نیست.

منبع: الجزیره، اسکریپ نیوز