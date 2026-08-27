باشگاه خبرنگاران جوان - مجیب حسنی در حاشیه برنامه‌های سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور به سیستان و بلوچستان اظهار کرد: روستا بازارهای سطح استان با محوریت پروژه های زاهدان و با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور، به بهره برداری رسید، یکی از اهداف ایجاد و توسعه این مراکز، عرضه مستقیم کالا در بخش‌های مختلف و حذف برخی واسطه‌ها از زنجیره توزیع است تا فاصله میان تولید و عرضه و در نهایت سفره مردم کاهش پیدا کند.

وی افزود: روستا بازارها می‌توانند ظرفیت مناسبی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان و کشاورزان استان فراهم کنند و زمینه ارتباط مستقیم‌تر میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به وجود آورند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار و حمایت‌هایی که از بخش تعاونی و تولیدات کشاورزی در حال انجام است، تلاش می‌کنیم زمینه ارتقای فعالیت این واحدهای عرضه کالا در سطح استان فراهم شود.

حسنی با اشاره به حضور علی برابری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در استان، گفت: در جریان این سفر، مجموعه‌ای از پروژه‌های حوزه تعاون روستایی و ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی در زاهدان، مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره تولید تا توزیع و عرضه، تقویت شبکه تعاون روستایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای عرضه مستقیم محصولات، از محورهای مهم این بازدیدها و برنامه‌های استان است.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان