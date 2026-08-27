فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری تعداد، ۱۲ نفر قاچاقچی موادمخدر و کشف ۱۷۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح آرامش در شهر طی ۴ روز گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سلمانی فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر اظهار داشت: با عملیات ویژه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، طرح آرامش در شهر به مدت ۴ شبانه روز؛ در سطح استان اجرا شد که در این جریان تعداد، ۱۲ نفر قاچاقچی موادمخدر دستگیر، ۱۷۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر و بیش از ۲۷ هزار انواع قرص غیرمجاز کشف و همچنین ۱۱دستگاه خودرو توقیف شدند. 

وی تصریح کرد: همچنین ۱۹۴ نفر خرده‌ فروش و ۲۶۷نفر معتاد متجاهر با تاکید بر اطراف مدارس، مراکز آموزشی و تفرجگاه ها شناسایی، دستگیر و تحویل مراکز درمانی شدند. 

سردار سلمانی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح، ۴باند قاچاق مواد مخدر منهدم شدند، بر ادامه عملیات‌ های مستمر در راستای برقراری امنیت مردم تاکید کرد.

 فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه موضوعات امنیتی با شماره گیری ۱۱۰؛ پلیس را در این مأموریت یاری کرده و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می باشد.

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، نیروی انتظامی
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