اندایش از شارژ کالابرگ مردادماه مشمولانی خبر داد که پس از دریافت پیامک احراز اقامت، با استفاده از کد دستوری و تکمیل اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، اقامت خود در کشور را احراز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کالابرگ مردادماه افرادی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده و با ارسال کد ملی از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و ثبت آخرین محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، نسبت به احراز اقامت خود اقدام کرده‌اند، پنجم شهریورماه شارژ شد.

وی افزود: از ۱۲ مردادماه برای افرادی که احتمال می‌رفت مقیم کشور نباشند، پیامکی مبنی بر ضرورت احراز اقامت ارسال شد. در ابتدا از این افراد خواسته شده بود برای احراز اقامت به دفاتر منتخب پیشخوان مراجعه کنند، اما پس از یک هفته، اطلاعیه اصلاح و اعلام شد که فعلاً نیازی به مراجعه حضوری به پیشخوان نیست.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر این اساس، افراد مشمول باید با استفاده از کد دستوری اعلام‌شده، کد ملی خود را ارسال و تعهد کنند که در کشور حضور دارند و همچنین آخرین محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

وی تصریح کرد: افرادی که تا سوم شهریورماه این اقدامات را انجام داده بودند، کالابرگ مردادماه خود را پنجم شهریور دریافت کردند و افرادی که در روز‌های چهارم و پنجم شهریورماه نسبت به احراز اقامت اقدام کرده‌اند نیز کالابرگ مردادماه خود را در هفته آینده دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به هدف اجرای این فرآیند گفت: اقدام انجام‌شده در راستای اجرای دقیق مصوبه تضمین امنیت غذایی صورت گرفته است تا کالابرگ به افراد ساکن ایران اختصاص یابد و افراد غیرمقیم مشمول دریافت کالابرگ نباشند.

اندایش گفت: در ابتدای اجرای طرح، به دلیل نبود اطلاعات دقیق درباره تمامی افراد غیرمقیم، این بخش از مصوبه به صورت کامل اجرا نشده بود، اما در نهایت تصمیم گرفته شد از طریق احراز اقامت و دریافت تعهد به صورت غیرحضوری، زمینه اجرای دقیق این مصوبه فراهم شود.

برچسب ها: کالابرگ ، احراز سکونت متقاضیان
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