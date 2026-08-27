سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR)، روز پنجشنبه تأیید کرد که در مسکو با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، دیدار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR)، روز پنجشنبه تأیید کرد که در مسکو با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، دیدار کرده است.

ناریشکین در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اشاره کرد که برگزاری مباحث با آژانس‌های اطلاعاتی کشور‌های مختلف یک رویه رایج است و اصرار داشت که این موضوع «غیرعادی» نیست. او جزئیات دقیق آنچه بین این دو رد و بدل شده را فاش نکرد.

از سوی دیگر، به گفته منابع، رتکلیف ظاهراً به روس‌ها درباره حمله به کشور‌های عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هشدار داده است.

منبع: تاس

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، رئیس سیا
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