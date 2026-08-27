وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: به عنوان عضو دولت شهادت می‌دهم که لرستان با ریل‌گذاری صحیح استاندار محترم در مسیر توسعه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سید رضا صالحی امیری در آیین افتتاح مجتمع گردشگری پارس لند ازنا، اظهارداشت: ریل‌گذاری صحیح و دقیقی برای توسعه لرستان از سوی استاندار با همراهی مجموعه مدیریتی استان صورت گرفته و امروز لرستان در مسیر توسعه و جهش قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف گردشگری در استان، ادامه‌داد: خرم‌آباد به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده، روز گذشته در بروجرد ۴ هتل و سفره‌خانه افتتاح شد و در دورود و ازنا نیز اتفاقات زیبایی در حوزه گردشگری مانند هتل ۵ستاره پارس لند که قابلیت جذب گردشگر خارجی هم دارد، رخ داده است که نشان می‌دهد لرستان در مسیر جهش قرار دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طبیعت بی‌نظیر ازنا گفت: ازنا یکی از مراکز جذاب گردشگری کشور است که با ۱۷۶ اثر ثبتی، می‌تواند به مقصد گردشگری در کشور تبدیل شود.

صالحی امیری افزود: مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی و همکاران ما در لرستان باید با تولید محتوی فاخر نسبت به معرفی هرچه بیشتر این شهرستان اقدام نمایند.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: وزیر میراث فرهنگی ، لرستان
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