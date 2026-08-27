شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق در شهرستان ماهشهر استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطع مکرر برق در برخی از مناطق جنوبی کشور به ویژه در روز‌های گرم تابستانی، آثار قابل‌توجهی بر زندگی روزمره، فعالیت مراکز درمانی، نگهداری مواد غذایی و کسب‌وکار‌های محلی گذاشته است. این مسئله، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر سالمندان، بیماران و کودکان، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق در شهرستان ماهشهر استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بنده از شهرستان ماهشهر استان خوزستان به شما پیام می‌دهم. در این گرما و شرجی بودن هوا برق ما قطع است. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: قطعی برق ، سوژه خبری ، اداره برق
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