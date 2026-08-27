امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۱۵ میلیون  تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۱۵ میلیون  تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۱ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۱۵ میلیون تومان 
سکه طرح قدیم ۲۱۴ میلیون تومان 
نیم سکه ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۰ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۱ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۲۸ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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