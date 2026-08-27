باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۱۵ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۱ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۱۵ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۱۴ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۰ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۱ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۸ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان