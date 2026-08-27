وزارت خارجه کره شمالی روز پنجشنبه با محکوم کردن تصمیم ایالات متحده برای تأیید فروش موشک‌های تاکتیکی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار به کره جنوبی، این اقدام را «تهدیدی جدید» برای محیط امنیتی خود دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاری دولتی KCNA گزارش داد که وزارت خارجه کره شمالی روز پنج‌شنبه تصمیم ایالات متحده برای تأیید فروش موشک‌ها و تجهیزات مرتبط به کره جنوبی را محکوم کرد و متعهد شد که به اقدامات خصمانه در حوزه‌های مختلف «به شدت و فوراً» پاسخ دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیشنهادات جدیدی را به کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، ارائه کرده و به دیداری دیگر ابراز علاقه کرده است و این ماه گفت که کیم به پیشنهاد او پاسخ داده است. تحلیلگران می‌گویند که پیونگ‌یانگ تمایل رسمی کمی برای ازسرگیری مذاکرات نشان داده است.

یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در اظهاراتی که توسط KCNA منتشر شد، گفت: «ما بار دیگر به وضوح بیانگر نگرش آشکار ایالات متحده برای همیشه خصمانه بودن نسبت به جمهوری دموکراتیک خلق کره را تشخیص دادیم.» جمهوری دموکراتیک خلق کره نام رسمی کره شمالی است. این سخنگو در پاسخ به تأیید وزارت خارجه ایالات متحده برای فروش احتمالی موشک‌های تاکتیکی هوابه‌هوای AIM-۹X سایدوایندر و تجهیزات مرتبط به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار به کره جنوبی صحبت می‌کرد که به گفته پیونگ‌یانگ «تهدیدی جدید» برای محیط امنیتی آن محسوب می‌شود.

کره شمالی همچنین از برنامه آمریکا برای تأمین مالی فعالیت‌های مربوط به مستندسازی وضعیت حقوق بشر و جمع‌آوری اطلاعات درباره این کشور انتقاد کرد و این تلاش‌ها را بخشی از کارزاری با هدف ایجاد بی‌ثباتی در نظام اجتماعی خود توصیف نمود.

این سخنگو گفت که واشنگتن امسال فروش سامانه‌های تسلیحاتی مختلفی از جمله موشک‌های پیشرفته هوابه‌هوا، هلی‌کوپتر‌های دریایی، هلی‌کوپتر‌های تهاجمی و بمب‌های هدایت‌شونده دقیق را به کره جنوبی تأیید کرده است، در حالی که سئول را به تقویت توانایی‌های جنگی خود تشویق می‌کند.

این سخنگو افزود: «اکنون که ادغام نظامی ایالات متحده و متحدانش در منطقه آسیا-اقیانوسیه در حال تسریع است، نمی‌توانیم اثرات نامطلوب فروش سلاح‌های آمریکا به جمهوری کره را بر محیط امنیتی منطقه نادیده بگیریم.»

این مقام رسمی افزود که کره شمالی از این تهدیدات آگاه است و در حوزه‌های مختلف، پاسخ «جدی، فوری و قدرتمندی» به اقدامات خصمانه خواهد داشت.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی و کره جنوبی ، تسلیحات آمریکایی
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