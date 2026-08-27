باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای تهران اعلام کرد: به اطلاع ساکنان محترم منطقهٔ شهر قدس می‌رساند:

پیرو حادثهٔ پیشین در تأسیسات برق، هم‌اکنون اقدامات فنی تخصصی برای رفع اساسی عیب تجهیزات آسیب دیده و تأمین پایداری پایدار شبکه در پست مذکور در دست اجرا است.

در این ارتباط، تعداد محدودی از مشترکان این منطقه دچار اختلال موقت در تأمین برق شده‌اند.

ضمن پوزش، به شما اطمینان میدهیم که در ساعات آینده، عملیات رفع عیب به طور کامل انجام شده و تمامی ساکنان از برق پایدار و بدون قطعی برخوردار خواهند شد.

از کلیهٔ مشترکان گرامی تقاضا میشود تا با کاهش جدی و فوری مصرف برق، همکاران ما را در بازگرداندن پایداری هرچه سریعتر شبکه یاری نمایند.

از شکیبایی و همکاری صمیمانهٔ شما سپاسگزاریم.