معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پیش بینی تولید بیش از ۲۳۰ هزار تن کیوی امسال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پیش بینی تولید بیش از ۲۳۰ هزار تن کیوی در سال ١۴٠۵ در استان و صادرات حدود ۹۰ درصد این محصول به کشور‌های هدف، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و تسریع در اجرای فرآیند شناسه‌دار کردن محصول کیوی با هدف تسهیل صادرات تأکید کرد.

او افزود: اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه و شناسه‌دار کردن محصول کیوی، نقش مهمی در ساماندهی فرآیند تولید، صدور مجوز‌ها و فراهم کردن الزامات لازم برای صادرات این محصول دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیش از آغاز فصل برداشت کیوی، گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط و فراهم کردن تمهیدات لازم، می‌تواند زمینه را برای تسریع در فرآیند‌های صادراتی و حضور مؤثرتر محصول کیوی استان در بازار‌های هدف فراهم کند.

باقری با اشاره به جایگاه مازندران به عنوان رتبه نخست کشور در تولید کیوی، افزود: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۳۰ هزار تن کیوی در استان تولید شده است که بخش قابل توجهی از آن، حدود ۹۰ درصد، به کشور‌های هدف صادر می‌شود.

او گفت: با توجه به ظرفیت بالای تولید کیوی در مازندران و اهمیت این محصول در صادرات و ارزآوری، رفع موانع، تسریع در صدور مجوز‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل فرآیند صادرات کیوی در ماه‌های پیش رو و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این محصول در توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد استان تأکید کرد.