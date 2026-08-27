ثبت سفارش واردات گندم دامی مجاز و واردات گندم معمولی برای صنف و صنعت از ۱۸ شهریورماه امکان‌پذیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت سفارش واردات گندم دامی مجاز اعلام شد و ثبت سفارش گندم معمولی برای مصارف صنف و صنعت نیز از ۱۸ شهریورماه به صورت سیستمی امکان‌پذیر خواهد بود.بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات گندم دامی برای متقاضیان مجاز است.

متقاضیان واردات گندم دامی باید ابتدا با مراجعه به مؤسسه جهاد استقلال نسبت به عقد تفاهم‌نامه اقدام کنند و پس از آن برای انجام فرآیند ثبت سفارش، با ارائه معرفی‌نامه این مؤسسه به معاونت توسعه بازرگانی مراجعه کنند.

همچنین ثبت سفارش واردات گندم معمولی برای مصارف صنف و صنعت از تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.

برچسب ها: واردات گندم ، گندم صنف و صنعت
خبرهای مرتبط
سرنوشت خرید تضمینی گندم به کجا رسید؟
نوری قزلجه: امکان واردات مستقیم گندم برای واحدهای صنف و صنعت فراهم می شود
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ برخی کالاهای اساسی مازاد بر نیاز کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۷ میلیون کنتور هوشمند در خط مقدم اجرای خاموشی‌ها بر اساس عدالت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ شهریور ۱۴۰۵
تولید ۱۹۰ میلیون مترمکعب پساب در تصفیه‌خانه فیروزبهرام/ تولید ۱۳۰ هزار مگاوات‌ساعت برق در سال از نیروگاه‌های فاضلاب شهر تهران ثبت شد
رشد ۱۲۳ درصدی حق بیمه تولیدی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ / صنعت بیمه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت جنگ پرداخت کرد
بدون تأمین اعتبار، نمی‌توان بانک‌ها را به پرداخت وام اشتغال وادار کرد
نرخ مالیات دخانیات وارداتی در سال ۱۴۰۵ اعلام شد+ نامه
ضرورت صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف انرژی
قدرت وام دهی بانک‌ مسکن تقویت می‌شود
افزایش ۲۶۲ درصدی صدور چک الکترونیک در ۴ ماه
قطعی موقت برق در منطقهٔ شهر قدس
آخرین اخبار
مجوز واردات گندم صنف و صنعت صادر شد
تعیین سازوکار رفع تعهد ارز صادراتی برخی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
قطعی موقت برق در منطقهٔ شهر قدس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ شهریور ۱۴۰۵
افزایش ۲۶۲ درصدی صدور چک الکترونیک در ۴ ماه
قدرت وام دهی بانک‌ مسکن تقویت می‌شود
ضرورت صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف انرژی
نرخ مالیات دخانیات وارداتی در سال ۱۴۰۵ اعلام شد+ نامه
رشد ۱۲۳ درصدی حق بیمه تولیدی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ / صنعت بیمه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت جنگ پرداخت کرد
بدون تأمین اعتبار، نمی‌توان بانک‌ها را به پرداخت وام اشتغال وادار کرد
تولید ۱۹۰ میلیون مترمکعب پساب در تصفیه‌خانه فیروزبهرام/ تولید ۱۳۰ هزار مگاوات‌ساعت برق در سال از نیروگاه‌های فاضلاب شهر تهران ثبت شد
۷ میلیون کنتور هوشمند در خط مقدم اجرای خاموشی‌ها بر اساس عدالت
وزش باد شدید در نواحی شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
توزیع بنزین به ۱۵۰ میلیون لیتر رسید/ مردم به شایعات کمبود بنزین توجه نکنند
تعداد خودروهای ناقص تا پایان ماه جاری به صفر خواهد رسید
کاهش شتاب تورم در مرداد ماه ۱۴۰۵
۲۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت به بهره‌برداری رسید
تصور صلح پایدار با آمریکا و رژیم صهیونیستی ساده‌اندیشی است
همتی: امنیت میلیارد‌ها تراکنش بانکی نیازمند فناوری پساکوانتومی است
تبیین تفاوت نرخ اسکناس و حواله/ نرخ ارز در مرکز مبادله ایران نرخ حواله ارز تجاری است
ادعای آلودگی فرآورده‌های خام دامی وارداتی مورد تأیید سازمان دامپزشکی نیست
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۴ شهریور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۴ شهریور ۱۴۰۵
رشد بیش از ۱۶۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
چک‌های تضمین‌شده از مهرماه سال جاری آنی پرداخت می‌شود
چهار نیروگاهی که اوایل جنگ مورد حمله قرار گرفتند را بازسازی کردیم+ فیلم
مذاکرات برای حق‌آبه هیرمند ادامه دارد/ تعرفه آب افزایش پیدا خواهد کرد؟