باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت سفارش واردات گندم دامی مجاز اعلام شد و ثبت سفارش گندم معمولی برای مصارف صنف و صنعت نیز از ۱۸ شهریورماه به صورت سیستمی امکان‌پذیر خواهد بود.بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات گندم دامی برای متقاضیان مجاز است.

متقاضیان واردات گندم دامی باید ابتدا با مراجعه به مؤسسه جهاد استقلال نسبت به عقد تفاهم‌نامه اقدام کنند و پس از آن برای انجام فرآیند ثبت سفارش، با ارائه معرفی‌نامه این مؤسسه به معاونت توسعه بازرگانی مراجعه کنند.

همچنین ثبت سفارش واردات گندم معمولی برای مصارف صنف و صنعت از تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.