باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور پسران، گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره «آقای شهید ایران»، در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۲۵ استان کشور در ارومیه در حال برگزاری است.

وی افزود:همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، دوره ارتقای داوری درجه دو به یک نیز برگزار می‌شود که فرصتی برای ارتقای سطح دانش و مهارت داوران این رشته در کشور خواهد بود.

بیرامی یادآور شد: در جریان برگزاری این رقابت‌ها، حبیب اله قربانی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، سعید خوش بخت رئیس گروه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و بابک محمودپور رئیس هیأت بدمینتون استان با حضور در سالن ۶ هزار نفری غدیر، از نزدیک روند برگزاری مسابقات و نحوه میزبانی ارومیه را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.