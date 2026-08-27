مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور پسران، گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره «آقای شهید ایران»، از چهارم لغایت هشتم شهریورماه به میزبانی ارومیه و در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور پسران، گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره «آقای شهید ایران»، در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۲۵ استان کشور در ارومیه در حال برگزاری است.

وی افزود:همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، دوره ارتقای داوری درجه دو به یک نیز برگزار می‌شود که فرصتی برای ارتقای سطح دانش و مهارت داوران این رشته در کشور خواهد بود.

بیرامی یادآور شد: در جریان برگزاری این رقابت‌ها، حبیب اله قربانی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، سعید خوش بخت رئیس گروه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و بابک محمودپور رئیس هیأت بدمینتون استان با حضور در سالن ۶ هزار نفری غدیر، از نزدیک روند برگزاری مسابقات و نحوه میزبانی ارومیه را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.

برچسب ها: مسابقات ورزشی ، قهرمانی کشور
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