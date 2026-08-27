فرمانده انتظامی مرودشت از کشف اموال باستانی و اشیای تاریخی در یکی از روستا‌های اطراف آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده مبنی بر اینکه فردی در یک تلمبه خانه واقع در زمین کشاورزی در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان اقدام به نگهداری اموال باستانی می‌کند، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی تخت جمشید با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

او تصریح کرد: در جریان این عملیات ماموران پاسگاه تخت جمشید موفق شدند، در بازرسی از آن محل ۴۷ قطعه فلزی کوچک تاریخی، ۱۲ عدد ظروف سفالی، یک عدد کوزه و یک قطعه شیء فلزی باستانی که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بود، را کشف کنند.

کشف اموال باستانی در مرودشت

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با بیان اینکه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد، افزود: اموال و اشیای کشف شده جهت بررسی‌های تخصصی و حفظ اصالت، به اداره میراث فرهنگی تحویل شد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: اشیای تاریخی ، اشیای باستانی
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